US Open bude pokračovat bez Čechů. Veselý potvrdil mizernou formu a uhrál jen šest gamů

US OPEN - Jiří Veselý na US Open nepřekvapil, mužská dvouhra tak bude pokračovat bez českého zastoupení. Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, který před týdnem prohrál s hráčem deváté stovky, nestačil 4-6 1-6 1-6 na nasazeného Daniela Evanse. V úvodním kole závěrečného grandslamu sezony ztroskotal už popáté v řadě.

Jiří Veselý v únoru zazářil na akci ATP 500 v Dubaji, když si vyšlápl na Marina Čiliče, Roberta Bautistu, tehdejší světovou jedničku Novaka Djokoviče a Denise Shapovalova a z kvalifikace se podíval až do svého největšího kariérního finále. Vypadalo to, že je zase při chuti a mohl by se v žebříčku vyšplhat minimálně zpět na své maximum, 35. místo.

Devětadvacetiletý rodák z Příbrami však v následujících měsících neuhrál jediné čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a před týdnem na challengeru v Granby nestačil na hráče až z deváté stovky světového pořadí.

Mizernou formu potvrdil dnes na US Open, s nasazeným Danielem Evansem dokázal uhrát pouhých šest gamů, z toho čtyři v úvodním setu. Druhý nejlepší Čech v žebříčku ATP se proti skvěle hrajícímu Britovi (44 vítězných úderů a jen osm nevynucených chyb) nedostal k jedinému brejkbolu, sám o servis přišel šestkrát a za necelé dvě hodiny zaznamenal už pátý nezdar v řadě v úvodním kole závěrečného grandslamu sezony.

Mužská dvouhra tak bude pokračovat bez českého zastoupení, včera neuspěli Jiří Lehečka ani kvalifikant Tomáš Macháč.