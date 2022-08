Lehečkovi nevyšel debut ani na US Open. Macháč prohrál čtyřhodinovou bitvu s loňským čtvrtfinalistou

US OPEN - Jiří Lehečka si v letošní sezoně odbyl debut v hlavních soutěžích všech čtyř grandslamů a ani na US Open se do druhého kola nedostal. Dvacetiletý Čech přitom podával na vedení 2-0 na sety, s Cristianem Garínem však nakonec prohrál. Postup nevybojoval ani o rok starší kvalifikant Tomáš Macháč, který po více než čtyřech hodinách podlehl nasazenému loňskému čtvrtfinalistovi Boticovi van de Zandschulpovi.

Jiří Lehečka v únoru zazářil postupem z kvalifikace do semifinále v rotterdamské hale, zajistil si debut v Top 100 a postupně svou pozici v nejvyšším patře žebříčku upevnil. Na nejvyšším okruhu se mu ale v následujících měsících nedařilo a jediné další čtvrtfinále uhrál v červenci na antuce v Kitzbühelu.

Ještě hůře si 20letý talent vedl na grandslamech. Na všech si v tomto roce odbyl debut v hlavní soutěži a ani v jednom případě nepřešel přes první kolo. Poslední nezdar zaznamenal dnes na US Open, s Cristianem Garínem prohrál 6-3 6-7(3) 5-7 1-6.

K premiérovému postupu do druhého kola měl přitom skvěle nakročeno. Rodák z Mladé Boleslavi až do stavu 6-3 5-2 dominoval, jenže druhou sadu nedopodával, náskok brejku neuhájil ani ve třetím dějství a v závěrečném setu už získal jen jeden game.

Chilan se letos trápí, a dokonce má i po dnešním vítězství negativní bilanci. Na všech předchozích letošních grandslamech ovšem prošel minimálně do třetíh kola a ve Wimbledonu byl až ve čtvrtfinále. V New Yorku bude pokračovat soubojem s nasazeným Alexem de Minaurem (H2H 1-3).

Tomáš Macháč se na začátku srpna vrátil po více než tříměsíční zdravotní pauze a vede si navzdory dnešnímu nezdaru výborně. Na challengeru v Liberci sice vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňské finále, ovšem v Polsku získal čtvrtou trofej z challengerů a v kvalifikaci US Open svou neporazitelnost protáhl na osm zápasů.

A znovu ukázal, že by jednou mohl být na grandslamech úspěšný. Celkově absolvoval svou čtvrtou hlavní soutěž na majorech, loni i letos na Australian Open prošel do druhého kola, předloni na French Open dostal do páté rozhodující sady Taylora Fritze a v pondělí na US Open nasazeného loňského čtvrtfinalistu Botice van de Zandschulpa.

Proti Nizozemci si dokonce vypracoval náskok 1-0 na sety, ale favorit vývoj otočil a o několik desítek minut později sám vedl. Jednadvacetiletý Čech však skóre srovnal. Jediný brejk rozhodujícího dějství přišel v jedenácté hře, Macháč nevyužil sérii dvou gamebolů a ztracený servis si zpět vzít nedokázal. Van de Zandschulpovi podlehl po více než čtyřech hodinách boje 6-3 6-7(3) 1-6 6-3 5-7.

Poslední českou nadějí ve dvouhře mužů je Jiří Veselý. V úterý vyzve nasazeného Brita Daniela Evanse.