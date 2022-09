US Open čeká velká bitva. Do vzájemného osmifinále postoupili Medveděv a Kyrgios

Daniil Medveděv ve finále loňského US Open připravil Novaka Djokoviče o zkompletování kalendářního Grandslamu a sám vybojoval první grandslamový titul. Hned na letošním Australian Open byl blízko druhé trofeji, ale ve finále proti Rafaelu Nadalovi neudržel vedení 2-0 a od té doby si žádné velké finále nezahrál. Jediný triumf v sezoně 2022 získal na menší akci ATP 250 v mexickém Los Cabos.



V New Yorku na místě svého dosud největšího úspěchu zatím nezaváhal, se třemi papírovými outsidery neztratil ani set. Po domácím Stefanu Kozlovovi, Francouzi Arthuru Rinderknechovi a si poradil i s kvalifikantem Yibingem Wu. Prvního Číňana ve 3. kole grandslamu od roku 1946 přehrál 6-4 6-2 6-2.



"Hrál jsem s pro mě neznámým soupeřem a začátek nebyl snadný. Ale brzy jsem našel herní rytmus a myslím, že jsem zápasem prošel celkem bez potíží. V dalším zápase se na dnešní výkon pokusím navázat," řekl nejvýše nasazený hráč.







Medveděv v New Yorku, kde v předchozích třech letech nechyběl v semifinále, potřebuje postoupit minimálně do finále, jinak přijde o post světové jedničky. V osmifinále bude narazí na Australana Nicka Kyrgiosovi, kterému před měsícem podlehl v Montréalu a s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 1-3.



27letý finalista letošního Wimbledonu Kyrgios ve Flushing Meadows smetl díky odvrácení všech sedmi brejkbolů za necelé dvě hodiny hry 6-4 6-2 6-3 domácího Jeffreyho Wolfa a poprvé postoupil do osmifinále US Open.







Poslední grandslamový turnaj sezony skončil pro vítěze z roku 2012 Andyho Murrayho. Pětatřicetiletý Brit nestačil na třináctého nasazeného Itala Mattea Berrettiniho, jemuž podlehl po téměř čtyřech hodinách 4-6 4-6 7-6 3-6. Římský rodák postoupil na grandslamu do druhého týdne posedmé v řadě, na US Open čtvrtý rok po sobě.



V osmifinále se světová čtrnáctka Berrettini střetne se Španělem Alejandrem Davidovichem, s nímž jediný vzájemný duel loni na antuce v Monte Carlu prohrál.



Casper Ruud, který na US Open bojuje o post světové jedničky, ve třetím kole po více než čtyřech hodinách boje přetlačil 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 domácího Tommyho Paula a jako první norský tenista ve Flushing Meadows prošel do druhého týdne.



O své druhé čtvrtfinále na majorech si finalista nedávného French Open zahraje Corentinem Moutetem. Francouzský tenista vyřadil Argentince Pedra Cachína a stal se prvním lucky loserem v osmifinále US Open.

• US OPEN 2022 •

USA / New York, tv. povrch, 60.102.000 dolarů

páteční výsledky (02. 09. 2022) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Medveděv (1) - Yibing Wu (Čína) 6-4 6-2 6-2 Ruud (5-Nor.) - Paul (29-USA) 7-6(3) 6-7(5) 7-6(2) 5-7 6-0 Carreňo (12-Šp.) - de Minaur (18-Austr.) 6-1 6-1 3-6 7-6(5) Berrettini (13-It.) - A. Murray (Brit.) 6-4 6-4 6-7(1) 6-3 Kyrgios (23-Austr.) - Wolf (USA) 6-4 6-2 6-3 Chačanov (27-) - Draper (Brit.) 6-3 4-6 6-5 / skreč D. Davidovich (Šp.) - Galán (Kol.) 6-4 5-7 6-4 6-4 Moutet (Fr.) - Cachín (Arg.) 6-3 4-6 6-2 7-5