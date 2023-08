US Open jde s dobou. Jako první grandslam využije systém VAR

US Open nasadí v letošním ročníku jako první z grandslamových turnajů systém Video Review (VR), který pomůže rozhodčím na umpiru posuzovat sporné situace. Hráči totiž díky němu získají možnost nechat si přezkoumat nejen těsné auty, ale i řadu dalších verdiktů jako například dvojí dopad míčku. O chystané premiéře informovali zástupci US Open na webu.

Tenisté a jejich týmy dostanou na US Open pro využití VR tři možnosti na set plus jednu dodatečnou na tie-break. Systém bude k dispozici na hlavních dvorcích Arthura Ashe, Louise Armstronga, na Grandstandu a na kurtech č. 17 a 5. Využít ho ale bude moci i turnajový rozhodčí k posouzení případného nevhodného chování hráčů na všech kurtech.

"VR rozhodčí a VR operátor pošlou video na monitor umpirovému rozhodčímu i na obrazovky na kurtu, pokud budou k dispozici," uvádí se v dokumentu. Rozhodčí na základě záznamu rozhodne, zda původní verdikt platí, nebo se změní.

Systém, který už s úspěchem testovala řada turnajů ATP, využívá záběry kamer na kurtu z několika různých úhlů. VR byl v minulých letech nasazen například na Turnaji mistrů, na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let NextGen Finals či na ATP Cupu. Ženský okruh WTA videoasistenci rozhodčího nepoužívá a podle agentury Reuters o jejím zavedení zatím neuvažuje.

"Samozřejmě nastaly situace, kdy jste po zápase viděli video a přáli jste si, abyste rozhodli jinak. Nebo jste alespoň doufali, abyste měli při rozhodování k dispozici další pomoc," řekl Jake Garner.

Hráči jsou s rozhodnutím spokojeni. "Prosazovala jsem to už delší dobu, takže jsem ráda, že to US Open umožní. Bude to skvělé pro hráčky i fanoušky," prohlásila světová trojka Jessica Pegulaová.

"Dává to velký smysl. Může to být opravdu frustrující, když si myslíte, že jste viděli dvojdopad a rozhodčí ho z nějakého důvodu neviděl. Vždycky je lepší to vědět hned, než se potom na někoho zlobit," dodala Caroline Garciaová, semifinalistka loňského US Open.