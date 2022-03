Úspěšnější Češky být nemohly! V Miami postoupily debutantka L. Fruhvirtová, navrátilkyně Muchová, Bouzková i Siniaková

Linda Fruhvirtová, jež před měsícem vyhrála turnaj ITF W25 v mexickém Cancúnu a získala nejcennější titul, v Miami startovala už loni. Tehdy dostala divokou kartu do kvalifikace, ale výhru nevybojovala.



Letos už se 16letá Češka dočkala divoké karty do hlavní soutěže a premiéru na prestižním turnaji WTA 1000 suverénně zvládla. Aktuálně 66. hráčku světa Danku Koviničovou z Černé Hory, která před dvěma týdny v Indian Wells zdolala Karolínu Plíškovou, smetla 6-0 6-4 a připsala si druhý skalp (první po využití mečbolu) členky Top 100.



První set Fruhvirtová získala za pouhých 26 minut a poprvé na okruhu WTA nadělila soupeřce kanára. Ve druhé sadě sice přišla jako první o podání a prohrávala 1-3, ale vývoj skóre otočila a za 77 minut slavila vítězný debut na takto prestižní akci (highlights na webu WTA).



Na okruhu WTA aktuálně třetí nejlepší juniorka světa zaznamenala svou celkově pátou výhru a počtvrté postoupila do druhého kola. V něm se poprvé utká s členkou Top 50, v pátek vyzve 24. singlistku a 3. deblistku světa Elise Mertensovou z Belgie.



Karolína Muchová si dnes zahrála poprvé od začátku loňského září, kdy vypadla v prvním kole US Open a v následujících měsících léčila zranění břišních svalů. A návrat si osladila vítěznou bitvou proti krajance Tereze Martincové.



25letá Muchová zvítězila po 2 hodinách a 29 minutách boje 7-6 7-6. I když v obou setech neudržela náskok brejku, odvrátila 8 z 10 brejkbolů a po sedmi měsících se mohla radovat z vítězství.



O premiérový postup do 3. kola Miami Open si bývalá světová devatenáctka Muchová, která se během pauzy propadla ve světovém žebříčku na 74. místo, zahraje s kanadskou teenagerkou a finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou (h2h 0-0).



Marie Bouzková si minulý týden ve třetím kole turnaje v Indian Wells podvrtla kotník a musela vzdát dvouhru a druhý den odstoupit i ze čtyřhry.



Na další turnaj WTA 1000 v Miami ale stihla nohu vyléčit a dokázala neztratit formu. I potřetí v sezoně prošla kvalifikací, byť v prvním kole čelila mečbolu, a vítězně zahájila také svůj šestý turnaj v roce 2022.



Premiérovou výhru v hlavní soutěži akce na Floridě si připsala proti Lauře Siegemundové. Zatímco v kvalifikaci přišla dohromady třináctkrát o podání, zkušené Němce nabídla pouze dva brejkboly až v závěrečné hře a zvítězila jednoznačně 6-1 6-2



Ve druhém kole 86. hráčka světa Bouzková vyzve světovou šestku Paulu Badosaovou ze Španělska (h2h 0-1).



Kateřina Siniaková si před čtrnácti dny v Indian Wells připsala první letošní výhru v hlavní soutěži a vítězně začala i v Miami. Ve formě hrající Kanaďanku Rebeccu Marinovou porazila 3-6 6-2 6-1 a vyrovnala své maximum z roku 2019.



O jeho překonání si nejlepší deblistka světa zahraje ve čtrvtek na centrálním kurtu s vítězkou loňského US Open Britkou Emmou Raducanuovou (h2h 0-0).



Další tři Češky jsou nasazené a na úvod měly volný los. Markéta Vondroušová se ve druhém kole utká s Kazaškou Julií Putincevovou, finalistka z roku 2019 Karolína Plíšková bude o první letošní výhru bojovat proti Anně Kalinské a Petra Kvitová se střetne s Francouzkou Cindy Burelovou.



Ósakaová si poradila s Sharmaovou

Naomi Ósakaová, jež předchozí turnaj v Indian Wells opouštěla v slzách, v Miami začala výhrou 6-3 6-4 nad Australankou Astrou Sharmaovou. Ve druhém kole Japonku čeká duel bývalých světových jedniček grandslamových šampionek s Němkou Angelique Kerberovou (h2h 1-4).



"Nechtěla jsem dovolit, aby mě dnes něco trápilo, ať už se stane cokoliv. Na poslední zápas nemám dobré vzpomínky, chtěla jsem si jen dokázat, že dokážu hrát bez ohledu na konečný výsledek," řekla Ósakaová, kterou v Kalifornii emočně vykolejil vulgární fanoušek.







31letá Kristína Kučová se na štědře dotovaném floridském turnaji dlouho neohřála. Slovenská jednička v prvním kole prohrála za pouhých 47 minut hry 0-6 0-6 s Maďarkou Dalmou Gálfiovou.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

středeční výsledky (23. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • L. Fruhvirtová (ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6-0 6-4 Bouzková (ČR) - Siegemundová (Něm.) 6-1 6-2 Siniaková (ČR) - Marinová (Kan.) 3-6 6-2 6-1 Muchová (ČR) - Martincová (ČR) 7-6(3) 7-6(3) Ósakaová (Jap.) - Sharmaová (Austr.) 6-3 6-4 Zvonarevová (-) - Doiová (Jap.) 6-4 6-1 Kalinská (-) - Montgomeryová (USA) 4-6 6-4 7-6(4) Brengleová (USA) - Ealaová (Fil.) 6-2 6-1 Sasnovičová (-) - Xinyu Wang (Čína) 7-6(6) 6-4 Beguová (Rum.) - Baptisteová (USA) 6-7(6) 6-1 6-1 Shuai Zhang (Čína) - Tausonová (Dán.) 6-4 4-6 2-1 / skreč T. Bronzettiová (It.) - Tomljanovicová (Austr.) 4-6 7-6(6) 6-2 Gálfiová (Maď.) - Kučová (SR) 6-0 6-0 Kalininová (Ukr.) - Gorgodzeová (Gruz.) 6-2 3-6 6-3 Burelová (Fr.) - Frechová (Pol.) 6-3 7-5 Riskeová (USA) - Teichmannová (Švýc.) 7-6(5) 6-3