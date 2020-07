UTS: Tsitsipas ve šlágru dne utekl Berrettinimu ze stavu 0-2 a má jisté semifinále

Stefanos Tsitsipas na Ultimate Tennis Showdown i nadále potvrzuje roli jednoho z největších favoritů. Jedinou porážku utrpěl s Dominicem Thiemem, zbylých šest zápasů vyhrál. Po Pairem, Gasquetovi, Brownovi, Lópezovi a Popyrinovi si 21letý Řek poradil i s osmým hráčem světa Italem Matteem Berrettinim.



Sobotní večerní bitva v Nice se však pro Tsitsipase dlouho nevyvíjela dobře, neboť prohrál první dva sety a další zaváhání si už dovolit nemohl. Ve druhé sadě přitom vedl 10-4, ale Berrettinimu pak vyšla sázka na žolíky, odvrátil dva setboly a vedl už 2-0.



Světová šestka Tsitsipas ale vývoj otočil. Ve třetím setu sice prohrával ještě 2 minuty před koncem setu 9-11, ale prokázal pevné nervy a na poslední chvíli nastartoval obrat. Nakonec v jednom z nejvyrovnanějších zápasů turnaje zvítězil 11-16 13-14 14-13 13-10 2-0.



Tsitsipas si tak po sedmi z devíti kol jako první zajistil postup do semifinále. Berrettinimu, jenž má na kontě čtyři výhry, by nemělo uniknout čtvrtfinále a stále má šanci i na 2. místo ve skupině zajišťující přímý postup do semifinále.







Na 2. místě se s pěti výhrami osamostatnil Richard Gasquet. Francouzský tenista v Nice hraje ve velmi dobré formě a potvrdil to i proti Australanu Alexeji Popyrinovi, s nímž prohrál set až za rozhodnutého stavu 3-0.



Čtyři výhry jako Berrettini má po sobotě také David Goffin. Belgický tenista si poradil s Francouzem Corentinem Moutetem a rovněž by neměl přijít o postup do vyřazovací fáze turnaje.



Poslední dvě příčky zajišťující postup do čtvrtfinále drží se třemi body australský mladík Popyrin a veterán Feliciano López. 38letý Španěl na tom mohl být ještě lépe, ale v sobotu podlehl Němci s jamajskými kořeny Dustinu Brownovi, který zaznamenal svou vůbec první výhru v soutěži.



Elliot Benchetrit, který se do prvního dílu Ultimate Tennis Showdown zapojuje podruhé jako náhradník, si ve čtvrtém utkání připsal druhý bod. V sobotu Francouz, jenž dostal šanci díky neúčasti Dominica Thiema, udolal po setech 19-11 13-14 13-10 10-16 2-0 krajana Benoita Pairea a zkomplikoval mu boj o čtvrtfinále.



Ultimate Tennis Showdown? Turnaj s netradičními pravidly

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina. Fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se koná v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a má netradiční pravidla, která mají podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.



Turnaje se mělo zúčastnit deset tenistů, přičemž se utkává každý s každým. Do hry však postupně zasahují náhradníci. Hraje se vždy o víkendu, každý tenista během něj odehraje dva zápasy. První dva hráči ve skupině si zajistí postup do semifinále, tenisté na 3. až 6. místě postoupí do čtvrtfinále.

• ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN •

Nice / Francie, tv. povrch

sobotní výsledky (04. 07. 2020) • 7. kolo • Benchetrit (Fr.) - Paire (Fr.) 3-2 (19-11 13-14 13-10 10-16 2-0) Brown (Něm.) - López (Šp.) 3-1 (15-11 11-19 19-11 17-13) Gasquet (Fr.) - Popyrin (Austr.) 3-1 (14-11 15-12 23-9 14-21) Goffin (Belg.) - Moutet (Fr.) 3-1 (19-11 12-14 14-10 20-7) Tsitsipas (Řec.) - Berrettini (It.) 3-2 (11-16 13-14 14-13 13-10 2-0) průběžné pořadí