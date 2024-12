Už nepatří mezi elitu, přesto sbírá úspěchy. Plíšková předvedla jednu z nejdelších letošních sérií

Jméno Karolíny Plíškové (32) už celkem dlouho nefiguruje mezi užší špičkou ženského tenisového okruhu. Bývalá světová jednička se přesto ve statistikách letošní sezony, kterou musela uzavřít už po US Open, zapsala mezi nejlepší v počtu es a také předvedla jednu z pěti nejdelších vítězných sérií v tomto roce.

5) Karolína Plíšková – 11 zápasů

Plíšková v posledních letech nedosahuje své nejlepší možné výkonnosti a po letošním Australian Open, kde při obhajobě čtvrtfinálové účasti ztroskotala hned na úvod, se propadla mimo TOP 70 světového hodnocení.

Nepovedeným australským létem se ale nenechala rozhodit a na menší halové akci v Rumunsku získala svůj první titul od ledna 2020. Po triumfu v Kluži následoval postup do semifinále prestižní tisícovky v Dauhá a vypadalo to na návrat do formy. K semifinále s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou ale kvůli problémům se zády nenastoupila.

Ve vítězné sérii, kterou nakonec protáhla na 11 utkání, pokračovala na dalším turnaji WTA 1000 na Blízkém východě. V Dubaji přidala další dvě výhry, než ji v osmifinále zastavila Coco Gauffová.

4) Qinwen Zheng – 12 zápasů

Zheng prožila bezpochyby zatím nejlepší sezonu své kariéry. Mezi její největší úspěchy v aktuálním roce patří finále na Australian Open, její premiérové na grandslamech, a také historické zlato z olympiády v Paříži.

Právě druhé letošní vystoupení v areálu Rolanda Garrose je součástí 12zápasové vítězné šňůry. Tu zahájila úspěšnou obhajobou titulu na menší antukové akci v Palermu a po cestě za triumfem pod pěti kruhy si vyšlápla na největší favoritku Igu Šwiatekovou.

Série skončila v polovině srpna v americkém Cincinnati. Na poslední velké generálce před US Open si sice poradila s Magdalenou Frechovou, nicméně další vítězství už nepřidala a v osmifinále nestačila na Anastasii Pavljučenkovovou.

Servis je pořád její velkou zbraní. Plíšková se opět umístila vysoko, nejvíce es trefila Číňanka

2) Danielle Collinsová – 15 zápasů

Collinsová měla původně absolvovat svou poslední sezonu kariéry. Američanka, jež v posledních letech často bojuje se zdravotními problémy, ale bude hrát i v dalším roce.

A to nejspíše i kvůli parádnímu úvodu letošní sezony. Po nezdaru proti Ize Šwiatekové ve druhém kole v Indian Wells se rozehrála do životní formy, když na tisícovce na Floridě porazila ve finále Jelenu Rybakinovou a coby 53. hráčka světa se stala žebříčkově nejníže postavenou šampionkou Miami Open.

Její zřejmě nejlepší období v kariéře ale tímto neskončilo. Collinsová kralovala také na domácí zelené antuce v Charlestonu, kde přehrála mimo jiné nasazenou trojku Mariu Sakkariovou a čtyřku Darju Kasatkinovou. Stopku jí vystavila až Aryna Sabalenková v osmifinále v Madridu.

2) Aryna Sabalenková – 15 zápasů

Sabalenková odstartovala sezonu tím nejlepším možným způsobem, jelikož úspěšně obhájila trofej na grandslamovém Australian Open. Po několikaměsíční absenci triumfu se znovu rozjela v srpnu a předvedla stejně jako Danielle Collinsová sérii 15 vítězství.

Běloruska vypadla na první letní tisícovce v Kanadě už ve čtvrtfinále, ovšem pak dominovala v Cincinnati a také na US Open. Jako teprve pátá žena v historii ovládla v rámci jedné sezony oba hardové grandslamy.

Velmi povedené období narušila až Karolína Muchová ve čtvrtfinále podniku WTA 1000 v čínském Pekingu. Sabalenková si poté spravila chuť ve Wuhanu, kde triumfovala i při svém třetím startu.

1) Iga Šwiateková – 21 zápasů

Nejdelší letošní vítěznou sérii má na kontě Šwiateková. A není překvapením, že ji zaregistrovala na oblíbených antukových dvorcích. Parádní šňůra začala v dubnu a skončila až v červenci.

Vstup do antukového jara neměla ideální, jelikož prohrála semifinále ve Stuttgartu. Na French Open se ovšem naladila prvenstvím v Madridu i Římě (v obou finále porazila Arynu Sabalenkovou) a v areálu Rolanda Garrose na rozdíl od Stuttgartu při útoku na hattrick uspěla.

Šwiateková pak přidala ještě další dvě výhry. Ve Wimbledonu přehrála Sofii Keninovou a Petru Martičovou, ale ve třetím kole utrpěla šokující porážku s Julií Putincevovou.