Už zase jen s tátou. Tsitsipas se před French Open rozešel s koučem Philippoussisem

Tsitsipas se pod křídly Philippoussise probojoval do finále lednového Australian Open, svého celkově druhého na majorech, ale na první letošní trofej stále čeká. Neuspěl ani v Barceloně, kde prohrál i své celkově 10. finále na podnicích série ATP 500.

Ještě před startem březnového Masters v Indian Wells si nemohl spolupráci s dvojnásobným grandslamovým finalistou a bývalou světovou osmičkou vynachválit. "Mark je velmi chytrý muž, má mnoho znalostí. On si řadu situací na tour prožil, takže mi může hodně poradit, v tomhle je nepostradatelný. Dokáže se do mě ve spoustě věcí vcítit," řekl aktuálně pátý hráč pořadí.

Stefanos Tsitsipas has split with Mark Philippoussis.



Philippousissis: “Thank you for the opportunity of being a part of your team. It was a great ride & experience. I’m proud of what we achieved together in the short We amount of time we had.” pic.twitter.com/CWbaw6ViFN