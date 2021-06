V Eastbourne se zítra o titul utkají Kontaveitová s Ostapenkovou a Sonego s de Minaurem

Letošní ročník poslední generálky před Wimbledonem v Eastbourne měl tradičně velmi silné obsazení včetně pěti hráček elitní desítky žebříčku WTA. Do čtvrtfinále však z nasazených prošla pouze turnajová jednička Aryna Sabalenková, která podlehla Camile Giorgiové. Italská přemožitelka dvojnásobné šampionky a české jedničky Karolíny Plíškové v dnešním semifinále za stavu 4-5 vzdala Anett Kontaveitové.

Estonka sice úvodní set o game dříve nedopodávala, ale Giorgiová poté nemohla pokračovat, zřejmě kvůli zranění levého stehna, které měla od začátku turnaje obvázané.

Pětadvacetiletá Estonka, s níž se v prvním kole Wimbledonu utká Markéta Vondroušová, letos do finále postoupila podruhé (na generálce v Melbourne se kvůli nahuštěnému programu neuskutečnilo) a zítra se proti Jeleně Ostapenkové pokusí vylepšit svou finálovou bilanci 1-5. Jediný titul získala před čtyřmi lety na trávě v Hertogenboschi.

