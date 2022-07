V letošním Laver Cupu se představí celá Big Four! V Londýně bude hrát i Djokovič

"Je to jediná soutěž, v níž můžete hrát v týmu s lidmi, se kterými normálně soupeříte. A připojit se k Rafovi, Rogerovi a Andymu, třem mým největším soupeřům všech dob, to bude skutečně unikátní okamžik v historii našeho sportu," uvedl Djokovič v prohlášení.

Nadal, Djokovič, Federer a Murray dominovali světovému tenisu v posledních dvou desetiletích. Z posledních 76 grandslamových turnajů ovládli 66, Wimbledon od roku 2003 nezná jiného vítěze než člena Big Four a žebříčku ATP kralovali od února 2004 do února 2022, tedy 18 let. Rekordmanem je s 22 trofejemi Nadal, Djokovič má po letošním wimbledonském triumfu o jednu méně, Federer je na dvaceti titulech a Murray má tři.

Reigning Wimbledon champion Novak Djokovic will join Rafael Nadal, Roger Federer and Andy Murray in a dream Team Europe lineup at Laver Cup London 2022.



Laver Cup se hrál poprvé v roce 2017 v Praze. Všechny čtyři dosavadní ročníky vyhrála Evropa nad světovým výběrem. Djokovič dosud startoval jen ve druhém ročníku v roce 2018 v Chicagu a v singlu prohrál s Kevinem Andersonem. Páté měření sil s výběrem světa se letos uskuteční od 23. do 25. září v londýnské O2 Areně.

"Nemyslím si, že bych si kdy dokázal představit, že budu mít tyhle čtyři ikony našeho sportu společně v jednom týmu," řekl Borg. "Každý rok je naším cílem vyhrát. S Rafou, Rogerem, Andym a Novakem v týmu - naše vyhlídky se mi zamlouvají," dodal.

Kapitán výběru světa John McEnroe zatím nominoval tři tenisty. Hrát budou Kanaďan Félix Auger-Aliassime, Američan Taylor Fritz a Diego Schwartzman z Argentiny.