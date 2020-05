V Německu rozehráli exhibiční turnaj. První od březnového přerušení sezony

Dustinu Brownovi s typickými dredy ovšem sebral 'slávu' 354. hráč světového žebříčku Benjamin Hassan, jenž se může pyšnit tím, že vyhrál první profesionální tenisový zápas hraný po téměř dvou měsících.

V utkání ve zkráceném formátu a hraném pod střechou Hassan porazil 4-2 4-2 Jeana-Marca Wernera. Utkání mohli sledovat vyhladovělí tenisoví fanoušci na celém světě živě díky přenosu Tennis Channelu.

Během prvního dne se odehrálo celkem osm zápasů, každý tenista si zahrál dva duely. Neporaženi zůstali jen Brown (246. v ATP) ma Yannick Hanfmann (143.).

Nebyla to představení, na která byli zvyklí. Hrálo se bez diváků, čárových rozhodčích a podavačů míčů. Tenisté si na závěr nemohli podat ruce, v areálu nesměli mít trenéry ani se tam vysprchovat. Vítěz turnaje pak dostane méně než 1000 eur (27 tisíc korun).

Navzdory přísným kontrolám byl první den bez problémů. "Odstupy se hodně hlídaly. Po každém zápase byly vydezinfikovány hráčské lavičky a tenisté přicházeli na kurt a opouštěli ho jednotlivě," řekl Christian Klapthor, mluvčí jedné z firem sponzorujících turnaj.

Dodal, že Německý tenisový svaz ve svých pokynech, jak zacházet s míčky, označil riziko infekce za minimální. "Snad jen kdyby jeden hráč na míček plivnul a druhý si ho dal do pusy, což je značně nepravděpodobné," řekl.

After 8 matches, this is how we stand. Bring on tomorrow #BringingTennisBack pic.twitter.com/8BUo3F77KB