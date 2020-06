V Nice pokračuje UTS. Tsitsipas vyhrál i potřetí, Goffin má první bod

ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN - Ve francouzském Nice dnes začalo třetí kolo Ultimate Tennis Showdown. I svůj třetí zápas vyhrál Řek Stefanos Tsitsipas, první bod do tabulky si připsal Belgičan David Goffin. Do akce zasáhne poprvé také Dominic Thiem.

Ultimate Tennis Showdown odstartoval minulý týden prvními dvěma koly. Dnešní program v Nice začal domácím derby mezi Benoitem Pairem a jednadvacetiletým Corentinem Moutetem, který nahradil zraněného krajana Lucase Pouillea. Z vítězství 3-1 na sety se radoval 'rebel' Paire, jenž tak zaznamenal celkově druhý bod.



David Goffin se po porážkách s Gasquetem a Berrettinim dočkal premiérové výhry. Připsal si ji proti australskému mladíkovi Alexeji Popyrinovi, kterého smetl jednoznačně 20-9 21-6 13-11 15-10 a jako první v soutěži tak zaznamenal výhru 4-0.



I svůj třetí zápas na Ultimate Tennis Showdown vyhrál Stefanos Tsitsipas. Dnes si řecký tenista poradil 3-1 (12-14 18-13 16-11 15-10) s Němcem Dustinem Brownem.







38letý Španěl Feliciano López na Azurovém pobřeží překvapivě snadno porazil světovou osmičku Mattea Berrettiniho, s nímž si pod umělým osvětlením poradil 4-0 na sety (14-12 14-8 12-11 16-13) a připravil mu první porážku.



Dnes se poprvé na UTS představí i třetí hráč světa Dominic Thiem, který minulý týden chyběl kvůli účasti na Adria Tour v Bělehradu, kde triumfoval. Rakušan se utká s Francouzem Richardem Gasquetem.



Zítra je na programu 4. kolo, kdy má ve večerních hodinách dojít na šlágr dvou hráčů Top 10 mezi Tsitsipasem a Thiemem.



Ultimate Tennis Showdown? Turnaj s netradičními pravidly

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina. Fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se koná v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a má netradiční pravidla, která mají podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dává tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set, který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů vede rozdílem dvou bodů.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.



Do turnaje se zapojuje deset tenistů, přičemž se utkává každý s každým. Hrát by se mělo vždy o víkendu, každý tenista během něj odehraje dva zápasy. První dva hráči ve skupině si zajistí postup do semifinále, tenisté na 3. až 6. místě postoupí do čtvrtfinále.