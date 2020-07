V Palermu nebude hrát ani Kontaová. Britka se chce připravit na americké betony

Johanna Kontaová včera na Battle of the Brits 2 v Londýně odehrála první zápas od březnového přerušení sezony. A nerozehranost byla znát, když překvapivě prohrála 4-6 3-6 s krajankou Jodie Burrageovou (293. v WTA).



Následně 29letá Britka oznámila, že se příští týden nezúčastní turnaje v Palermu. Údajně nechce hrát na antuce a raději se připraví rovnou na americké betony. Od 10. srpna by měla hrát v Lexingtonu a před US Open by neměla chybět v New Yorku, kam je ze Cincinnati přesunut letošní ročník podniku WTA Premier.



Světová čtrnáctka Kontaová dnes odehrála druhý zápas na Battle of the Brits a připsala si první výhru. S Katie Boulterovou (370. v WTA) sice šestkrát v řadě neudržela servis a prohrávala 2-6 a 0-3, ale vývoj otočila a zvítězila 2-6 7-6(5) 10-6.



Pořadatelé turnaje v Palermu si ještě před pár dny pochvalovali velmi kvalitní obsazení svého podniku, nyní už ale takové nadšení nesdílejí. O víkendu se totiž odhlásila i světová dvojka Simona Halepová z Rumunska, která se omluvila kvůli komplikacím spojeným s koronavirovou pandemií.



Nasazenou jedničkou na Sicílii by tak měla být 15. hráčka světa Petra Martičová z Chorvatska. Z Top 20 jsou přihlášeny ještě Markéta Vondroušová a Maria Sakkariová.



Z českých tenistek se na restart sezony do Itálie chystají také Karolína Muchová, Kristýna Plíšková a o divokou kartu údajně požádala dokonce i její sestra Karolína. Ta se chce antukového turnaje zúčastnit v případě, že by došlo ke zrušení US Open dříve, než odletí do New Yorku.