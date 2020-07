Halepová naštvala odhlášením z turnaje v Palermu organizátory

Světová dvojka Simona Halepová se kvůli komplikacím spojeným s koronavirovou pandemií odhlásila z turnaje v Palermu, kde tenistky 3. srpna po dlouhé pauze rozehrají sezonu WTA Tour. Dvojnásobná grandslamová vítězka tím naštvala organizátory, protože dostala ujištění, že by nemusela na Sicílii do karantény.

"Vzhledem k rostoucímu počtu případů covidu-19 v Rumunsku a mým současným obavám v souvislosti s mezinárodními lety jsem se musela s těžkým srdcem z turnaje odhlásit," uvedla na twitteru Halepová, jež má být od 10. srpna hlavní hvězdou turnaje v Praze.

Manažerka Halepové Virginia Ruziciová informovala pořadatele o neúčasti bývalé světové jedničky krátce poté, co italská vláda nařídila pro lidi přijíždějící z Rumunska či Bulharska karanténu. Opatření by se však nemělo vztahovat na ty, kteří do země jedou za prací, tedy ani na profesionální sportovce.

"Informovali jsme o tom tým Halepové, ale odpověděli nám, že rozhodnutí už padlo. Jsme zklamaní a naštvaní," řekl po ztrátě největší hvězdy ředitel turnaje Oliviero Palma.

Na Sicílii by po odhlášení Halepové měly startovat čtyři hráčky z elitní dvacítky žebříčku včetně světové osmnáctky Markéty Vondroušové, jež je přihlášena i do Prahy.