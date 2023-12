V pátek startuje druhý ročník United Cupu, Češi mají ve skupině Čínu a Srbsko

V pátek začne v Austrálii druhý ročník tenisového turnaje smíšených týmů United Cup. Češi půjdou do akce o den později, kdy se střetnou s Čínou, 2. ledna zakončí působení v základní skupině E proti Srbsku. Ze tří základních skupin hraných v Perthu postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým na druhém místě, podobný formát čeká na aktéry dalších tří skupin v Sydney. Turnaj vyvrcholí 7. ledna, titul obhajuje výběr USA.

Češi se budou v Perthu opírat o letošní wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou a čtvrtfinalistu Australian Open Jiřího Lehečku. V týmu kapitána Davida Škocha jsou také Vít Kopřiva, Petr Nouza, Miriam Kolodziejová a Sára Bejlek.

"Ta soutěž se mi moc líbí. Jsem hrozně ráda v nějakém týmu. Na začátek sezony je to super. Najedeme zpět do rytmu a bude nás tam hodně pohromadě. Český tým je super, takže se hodně těším," řekla novinářům Vondroušová.. Češi odcestovali do dějiště 25. prosince.

Zápasový program byl oproti premiérovému ročníku upraven. Místo pěti duelů se nyní odehrají jen tři: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra. Utkání se tak zhustí do jednoho dne místo dřívějších dvou.

V Perthu se odehraje ještě skupina A, kde jsou Polsko, Španělsko a Brazílie, a skupina C s USA, Austrálií a Velkou Británií. V Sydney jsou ve skupině B Řecko, Kanada a Chile, v "déčku" Francie, Itálie a Německo a ve skupině F na sebe narazí Chorvatsko, Nizozemsko a Norsko.

Češi naposledy vypadli v základní skupině. Pozdějším šampionům z USA podlehli 1:4 na zápasy a poté jim nestačilo ani vítězství 3:2 nad Německem. Ze současného výběru hrál jen Lehečka. "Právě s ním jsem se primárně domlouvala, že se letos přihlásíme. Oba se na to těšíme," uvedla Vondroušová.

Čeští tenisté zahájí turnaj v noci na sobotu proti Číně. Lehečka by měl nejprve bojovat s 58. hráčem světa Zhizhenem Zhangem, Vondroušová narazí na světovou patnáctku Qinwen Zheng. O tři dny později se Češi utkají se Srbskem, v jehož týmu nechybí vítěz 24 grandslamových titulů a světová jednička Novak Djokovič. Proti němu by měl nastoupit Lehečka, Vondroušová zřejmě narazí na Olgu Danilovičovou.

V případě vítězství ve skupině by se Češi střetli o den později ve čtvrtfinále s vítězem skupiny C. Pokud by postoupili jako nejlepší celek z druhého místa, šli by na vítěze skupiny A.

Vedle Djokoviče jsou z velkých hvězd přihlášeni také světová jednička Polka Iga Šwiateková, Američané Taylor Fritz a Jessica Pegulaová, Řekové Stefanos Tsitsipas a Maria Sakkariová nebo Němci Alexander Zverev a Angelique Kerberová, která se vrací po mateřské přestávce. Vedle podílu z prize money ve výši 10 milionů amerických dolarů (zhruba 223 milionů korun) budou hráči bojovat také o body do žebříčků ATP a WTA.