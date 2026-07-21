Valentovou povzbudilo zdravé naštvání. Po divoké bitvě vyhlíží odvetu s Bouzkovou
"Určitě to byl hodně těžký zápas. Soupeřka hrála v prvním setu neskutečně dobře, takže jsem jen doufala, že je to tenis a vše se může otočit jedním míčem," uvedla Valentová. "Věřila jsem, že se to změní, protože kdyby takhle hrála celý zápas, jen bych jí podala ruku a pogratulovala, že byla lepší. Pak jsem změnila pár věcí a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Hlavně jsem nepřestala věřit, dál jsem bojovala o každý míč a věřila, že se to otočí," řekla.
Nasazené pětce Valentové pomohla po ztrátě prvního setu šňůra sedmi vítězných gamů. Druhou sadu svěřenkyně trenéra Libora Salaby získala 6:0 a ujala se vedení i na začátku třetího setu. "Těší mě hlavně to, že jsem ten druhý set vyhrála. Je jedno, jestli to bylo 6:0, nebo 7:6, ale samozřejmě to přidá sebevědomí. Soupeřka byla psychicky dole a já naopak nahoře. Zdravě jsem se naštvala a jsem strašně ráda, že jsem ten zápas dotáhla do vítězného konce," pochvalovala si.
Když měla říct, jak v jejím případě vypadá zdravé naštvání, usmála se. "Řekla jsem si, že takhle to dál nepůjde. Snažila jsem se uklidnit a myslím, že se mi to povedlo. Nepanikařila jsem, což bylo důležité. Přemýšlela jsem, co změnit a přišla na to. Za mě to byl opravdu výborný zápas a myslím, že mi do budoucna hodně pomůže," přemýšlela.
K obratu jí pomohlo, že změnila rytmus hry. "Soupeřka v prvním setu prakticky neudělala ve výměnách od základní čáry chybu. Říkala jsem si ale, že není možné, aby takhle hrála celý zápas. Kdyby ano, byla by úplně někde jinde. Věřila jsem, že dřív nebo později přijde její slabší chvíle, já se té šance chytím a začnu hrát svou hru," podotkla 63. hráčka světa.
Ocenila podporu fanoušků na centrálním dvorci na Štvanici. Ve třetím setu je také hecovala. "Bylo to skvělé. Strašně si to užívám a jsem fanouškům moc vděčná, že chodí na moje zápasy i na utkání ostatních českých hráček. Opravdu nás ženou dopředu. Patří jim za to velké poděkování. Jen jsem chtěla tu atmosféru ještě trochu víc rozproudit," řekla Valentová.
V boji o postup mezi čtyři nejlepší narazí v pátek na obhájkyni titulu Bouzkovou, s níž má bilanci 0:2. "Moc se na to těším. Doufala jsem, že si s ní znovu zahraju. Jsem ráda, že jsem zvládla tenhle těžký zápas a dostala další příležitost nastoupit proti ní. Maruška je velice kvalitní hráčka. Udělám všechno pro to, abych tentokrát vyhrála," uvedla.
O devět let starší soupeřce, která plní roli nasazené jedničky, se pokusí oplatit loňskou semifinálovou porážku – tehdy s ní prohrála 4:6, 5:7. Neuspěla proti ní ani letos na travnatém turnaji v Nottinghamu.
"O motivaci vůbec nemusím mluvit, té mám dost. Na ten zápas se moc těším. Zároveň mi to utkání může zase hodně dát a ukázat, na čem ještě pracovat. I když si člověk myslí, že to ví, každý takový duel vždycky přinese něco nového," konstatovala Valentová.
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