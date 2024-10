Ve Wuhanu neporažená Sabalenková může překonat Kvitovou. O titul se utká s domácí Qinwen Zheng

Poslední letošní podnik série WTA 1000 nabídne reprízu finále lednového Australian Open a souboj o titul mezi Arynou Sabalenkovou (26) a domácí Qinwen Zheng (22), která je ve finále tisícovek poprvé v kariéře. Sabalenková, jež v tomto dějišti vyhrála všech 16 zápasů, se v tuto chvíli dělí o post nejúspěšnější hráčky turnaje s Petrou Kvitovou. Třetím triumfem by dvojnásobnou královnu Wimbledonu překonala.

Sabalenková – Qinwen Zheng | 11:00 SELČ

Aryna Sabalenková včetně momentálního vystoupení ve Wuhanu prošla na třech z posledních čtyř turnajů do finále. V semifinále se několikrát vyhrabala z manka setu a brejku a zdolala 1:6, 6:4, 6:4 šampionku předchozí tisícovky v Pekingu Coco Gauffovou. V rozhodujícím dějství ztratila náskok 4:1, ale nakonec i díky 21 dvojchybám soupeřky došla k výhře.

Ve Wuhanu je stále neporažena (16:0). Aktuální světová dvojka tady vyhrála poslední dva ročníky 2018-19 a v případě dalšího triumfu překoná Petru Kvitovou a stane se nejúspěšnější hráčkou turnaje. Čtyři z pěti úvodních titulů zapsala na čínské půdě, v tomto dějišti přehrála ve finále Anett Kontaveitovou a Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Šestadvacetiletá Běloruska je od půlky srpna, kdy slavila svůj první triumf od úspěšné obhajoby na lednovém Australian Open, jen těžko k zastavení. Z posledních 20 duelů má bilanci 19:1, což zahrnuje prvenství v Cincinnati a na US Open. Ve finálových zápasech má lehce pozitivní bilanci 16:14.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 53:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 37:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:4 (kariérní 37:35)

Bilance ve finále WTA 1000: 1:2 (kariérní 6:3)

Bilance ve finále: 3:3 (kariérní 16:14)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – Wuhan Open

Kariérní bilance: 16:0

Nejlepší výsledek: triumf (2018-19)

Bilance ve finále: 2:0

Generálka: Peking (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Siniaková (6:4, 6:4), Putincevová (1:6, 6:4, 6:0), Frechová (6:2, 6:2), (4) Gauffová (1:6, 6:4, 6:4)

Qinwen Zheng se před týdnem v Pekingu probila do svého prvního semifinále na prestižních tisícovkách a ve Wuhanu své maximum ještě o jedno kolo posunula. V semifinálovém souboji si poradila 6:3, 6:4 s rozjetou krajankou Xinyu Wang, přestože v utkání trefila jen 53 % prvních servisů.

V hlavní soutěži Wuhan Open debutuje a po cestě do závěrečného kola musela zvládnout dvě třísetové bitvy, konkrétně s grandslamovými finalistkami Leylah Fernandezovou a Jasmine Paoliniovou. Dvaadvacetiletá Číňanka zvládla 24 z posledních 27 zápasů a stejně jako Sabalenková má v posledních měsících vynikající fazónu.

Úřadující finalistka Australian Open zahájila výborné období úspěšnou obhajobou v Palermu. Následně zaregistrovala šokující triumf na olympiádě v Paříži a svou bilanci ve finálových utkáních upravila na 4:3. Ve skvělé formě pokračovala a obhájila čtvrtfinálovou účast na US Open a došla do zmíněného semifinále na domácí tisícovce v Pekingu.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Palermo (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 45:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 25:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:5 (kariérní 8:14)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 2:1 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – Wuhan Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Peking (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Cristianová (6:2, 6:4), Fernandezová (5:7, 6:3, 6:0), (3) Paoliniová (6:2, 3:6, 6:3), Xinyu Wang (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 3:0. Loni na US Open i letos na Australian Open (finále) a US Open zvítězila suverénně ve dvou setech. V ani jednom z předchozích tří soubojů nepovolila Zheng více než pět gamů a nyní má jedinečnou šanci poprvé v kariéře triumfovat v rámci jedné sezony na více než jednom podniku WTA 1000.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 08:30 SELČ)

1. Danilinová/Chromačevová (Kaz./-) - Muhammadová/Pegulaová (USA)

2. Sabalenková (1-) - Qinwen Zheng (5-Čína) / nejdříve v 11:00 SELČ

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.