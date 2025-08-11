Vedro v Cincinnati si vybírá svou daň. Rinderknech zkolaboval přímo na kurtu a musel skrečovat
Mnoho hráčů si během letošního ročníku Cincinnati Open stěžuje na horké počasí. S vedrem si v pondělním zápase třetího kola nedokázal poradit Arthur Rinderknech, který zkolaboval a utkání už nemohl dohrát. Francouzský tenista ztratil vyrovnaný první set v tie-breaku a v úvodu druhého dějství měl navrch. Poprvé prolomil podání Kanaďana a následně brejk potvrdil na 2:0. Poté mu však kvůli horku začaly docházet síly a za vyrovnaného stavu se svalil na zem.
Na pomoc mu ihned přispěchal hlavní rozhodčí i Auger-Aliassime. Francouz, který si v předchozím utkání připsal skalp Caspera Ruuda, se sice po ošetření ještě vrátil do zápasu, po dalších dvou hrách už ale nebyl schopný v utkání pokračovat. Teplota ve stínu v Cincinnati v tu chvíli přesahovala 30 °C.
Kanaďan situaci popsal v rozhovoru pro Tennis Channel. "Jako hráč chcete zápas za každou cenu vyhrát, ale v tuhle chvíli jsem byl v šoku a šel jsem ho zkontrolovat," řekl o nepříjemném momentu. "Naštěstí to nebylo nic vážného a už je v pořádku v šatně, ale muselo to pro něj být strašné."
V předchozích dnech si na vysoké teploty stěžovali především Andrej Rubljov a Daniil Medveděv. Druhý jmenovaný ruský tenista dělal, co mohl, aby se při zápase s Adamem Waltonem ochladil, přesto však kvůli ubývajícím sílám prohrál ve třech setech.
Hráče v Cincinnati trápí velké horko. Medveděvovi nepomohla ani lednice
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře