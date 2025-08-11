Hráče v Cincinnati trápí velké horko. Medveděvovi nepomohla ani lednice
Daniil Medveděv neprožívá ideální sezonu a nedaří se mu ani na severoamerických betonech. V Torontu po prohře s Alexejem Popyrinem odešel z kurtu a všechny věci nechal na lavičce. V Cincinnati do své bohaté sbírky přidal další výstřední chování.
Ruský tenista v zápase s Australanem Adamem Waltonem neskrýval, že ho trápí velké horko. Teplota v Cincinnati se v době zápasu pohybovala kolem 32 °C a na kurtu muselo být ještě tepleji. Medveděvovi už nepomáhal ani slunečník, ručník s ledem či fukar, který mají tenisté na lavičce. V průběhu třetího setu se tak rozhodl strčit hlavu přímo do lednice, která hráčům chladí nápoje.
Ani to mu nepomohlo a zápas po necelých dvou a půl hodinách prohrál poměrem 7:6, 4:6, 1:6. I z výsledku je znát, že horko Medveděvovi postupem času ubíralo více a více sil. Na odvetu proti Jiřímu Lehečkovi, s kterým tu prohrál loni, tak může zapomenout.
S horkem bojoval i další ruský tenista Andrej Rubljov, který si v zápase s domácím Learnem Tienem musel polévat hlavu studenou vodou. Bývalý pátý hráč světa hned po třech hrách zápasu požadoval vše možné, aby se ochladil. "Mohu požádat o slunečník a banán. Omlouvám se, ale je obrovské horko," upozornil na extrémní podmínky.
Nevídaný odchod. Naštvaný Medveděv nechal na kurtu všechny věci a prostě zmizel
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře