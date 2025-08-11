Hráče v Cincinnati trápí velké horko. Medveděvovi nepomohla ani lednice

DNES, 14:00
Daniil Medveděv (29) v Cincinnati už druhý rok v řadě nezvládl úvodní zápas. Letos si šampion ročníku 2019 nezvládl poradit s outsiderem Adamem Waltonem ani obrovským horkem, které hráčům komplikuje pobyt na kurtu. Ruský tenista v zápase opět předvedl další ze svých vtipných výstřelků chování, když se snažil zchladit pomocí lednice.
Medvedev Daniil
Daniil Medveděv měl v Cincinnati problémy s horkem (@ Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Daniil Medveděv neprožívá ideální sezonu a nedaří se mu ani na severoamerických betonech. V Torontu po prohře s Alexejem Popyrinem odešel z kurtu a všechny věci nechal na lavičce. V Cincinnati do své bohaté sbírky přidal další výstřední chování.

Ruský tenista v zápase s Australanem Adamem Waltonem neskrýval, že ho trápí velké horko. Teplota v Cincinnati se v době zápasu pohybovala kolem 32 °C a na kurtu muselo být ještě tepleji. Medveděvovi už nepomáhal ani slunečník, ručník s ledem či fukar, který mají tenisté na lavičce. V průběhu třetího setu se tak rozhodl strčit hlavu přímo do lednice, která hráčům chladí nápoje.

Ani to mu nepomohlo a zápas po necelých dvou a půl hodinách prohrál poměrem 7:6, 4:6, 1:6. I z výsledku je znát, že horko Medveděvovi postupem času ubíralo více a více sil. Na odvetu proti Jiřímu Lehečkovi, s kterým tu prohrál loni, tak může zapomenout.

S horkem bojoval i další ruský tenista Andrej Rubljov, který si v zápase s domácím Learnem Tienem musel polévat hlavu studenou vodou. Bývalý pátý hráč světa hned po třech hrách zápasu požadoval vše možné, aby se ochladil. "Mohu požádat o slunečník a banán. Omlouvám se, ale je obrovské horko," upozornil na extrémní podmínky.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
1
PTP
11.08.2025 15:02
Mráz přichází z Kremlu.
