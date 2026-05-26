Velké překvapení na French Open. Pegulaová zahodila vedení a končí v prvním kole

VČERA, 22:28
FRENCH OPEN - Jessica Pegulaová na French Open velmi překvapivě dohrála už v prvním kole a neobhájí loňské osmifinále. Pátá nasazená Američanka nesplnila roli obrovské favoritky a zahodila vedení 1:0 na sety proti Australance Kimerly Birrellové. S 83. hráčkou žebříčku padla po boji 6:1, 3:6, 3:6.
Pegula Jessica
Birrell Kimberly
Jessica Pegulaová končí na French Open v prvním kole (@ Mohammed Badra / EPA / Profimedia)

Pegulaová – Birrellová 6:1, 3:6, 2:6

Pegulaová byla v prvním kole French Open obrovskou favoritkou. Letos má za sebou skvělou sezonu, na poslední antukové generálce v Římě působila suverénně, když padla až ve čtvrtfinále s Igou Šwiatekovou a svou úvodní soupeřku Birrellovou v jediném vzájemném duelu porazila.

V prvním setu se papírové předpoklady naplnily. Američanka jasně dominovala a s 83. hráčkou žebříčku za 24 minut ztratila jedinou hru. Vše se však zlomilo v úvodu druhé sady. Pegulaová získala servis soupeřky, brejk však nepotvrdila a nečekaně ztratila pět z šesti následujících her.

Ve třetím dějství už nasazená pětka tahala od začátku za kratší konec. Ztratila podání čistou hrou a po dalším neúspěchu na vlastním servisu prohrávala už 2:5 a Birrellová šla podávat na postup do druhého kola. Velkou šanci ale nevyužila a dovolila favoritce snížit. Australanka ale opět uspěla na returnu a připsala si šokující výhru.

Pro Birrellovou se jedná o jedno z nejcennějších vítězství kariéry a na French Open vůbec poprvé překročila úvodní kolo. Ve dalším zápase se utká s Oleksandrou Oliynykovou. Naopak Pegulaová neobhájí loňské osmiifnále a poprvé od roku 2020 v Paříži nezvládla první zápas.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
HankMoody
26.05.2026 22:45
Velká škoda, že vypadla Boisson, pro tu mám slabost. Jednou sem byl na turnaji, kde hrála a má opravdu velmi výrazné pižmo, které se mi značně zalíbilo. Ještě několik dní po turnaji jsem měl trochu v nose a bylo to velmi příjemné.
chlebavevaju
26.05.2026 22:47
To byl tvůj největší erotický zážitek v životě, viď?
HankMoody
26.05.2026 22:51
To je dobrá otázka hele, nad tím jsem takhle nepřemýšlel. Určitě TOP 5.
hanz
26.05.2026 22:58
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

