Velké překvapení na French Open. Pegulaová zahodila vedení a končí v prvním kole
Pegulaová – Birrellová 6:1, 3:6, 2:6
Pegulaová byla v prvním kole French Open obrovskou favoritkou. Letos má za sebou skvělou sezonu, na poslední antukové generálce v Římě působila suverénně, když padla až ve čtvrtfinále s Igou Šwiatekovou a svou úvodní soupeřku Birrellovou v jediném vzájemném duelu porazila.
V prvním setu se papírové předpoklady naplnily. Američanka jasně dominovala a s 83. hráčkou žebříčku za 24 minut ztratila jedinou hru. Vše se však zlomilo v úvodu druhé sady. Pegulaová získala servis soupeřky, brejk však nepotvrdila a nečekaně ztratila pět z šesti následujících her.
Ve třetím dějství už nasazená pětka tahala od začátku za kratší konec. Ztratila podání čistou hrou a po dalším neúspěchu na vlastním servisu prohrávala už 2:5 a Birrellová šla podávat na postup do druhého kola. Velkou šanci ale nevyužila a dovolila favoritce snížit. Australanka ale opět uspěla na returnu a připsala si šokující výhru.
Pro Birrellovou se jedná o jedno z nejcennějších vítězství kariéry a na French Open vůbec poprvé překročila úvodní kolo. Ve dalším zápase se utká s Oleksandrou Oliynykovou. Naopak Pegulaová neobhájí loňské osmiifnále a poprvé od roku 2020 v Paříži nezvládla první zápas.
