Velký problém hlavně pro WTA. Čína do konce roku nedovolí mezinárodní sportovní akce

Čína se kvůli pandemii koronaviru rozhodla až do konce letošního roku nedovolit mezinárodní sportovní akce na svém území. To představuje velký problém hlavně pro WTA, která měla na podzim v nejlidnatější zemi světa na programu dva velké podniky a také závěrečný Turnaj mistryň.

Právě z Číny se nový typ koronaviru do světa rozšířil, nakazilo se jím téměř 12,4 milionu lidí a nemoc Covid-19 si vyžádala přes 557 tisíc obětí. Přestože v asijské velmoci od března počet nakažených stoupá o jednotky, maximálně desítky a většinou se jedná o lidi, kteří dorazili ze zahraničí, rozhodla se, že až do konce letošního roku nedovolí konání mezinárodních sportovních akcí.

To je velká rána hlavně pro ženskou tenisovou organizaci WTA. Ta měla v plánu na podzim uspořádat akci Premier Mandatory v Pekingu, Premier 5 ve Wuhanu, Turnaj mistryň v Shenzhenu a WTA Elite Trophy v Zhuhai a ještě menší podniky v Nanchangu, Zhengzhou a Guangzhou. Jen těžko tak bude hledat náhradu za tyto turnaje a hlavně stejné pohádkové finanční odměny, které slibují ty největší akce.

Ke zrušení čínských turnajů se vyjádřila Petra Kvitová, jež dvakrát ovládla prestižní podnik ve Wuhanu, v Pekingu hrála finále a v posledních dvou letech nechyběla na akci pro osm nejlepších tenistek sezony. "Pro WTA to není úplně dobrá zpráva, to pro ně bude velká rána. Na druhou stranu víme, že Čína je obecně náročná, složitější, je to jiný svět. Holky z toho spíš budou mít radost, no."

Z vedení WTA se zatím nikdo k ničemu nevyjádřil, což značí, že o záměru Číny nikdo nevěděl. Včera totiž ženská organizace akorát oznámila, že souběžně s Prahou se bude po srpnovém restartu sezony hrát také v americkém Lexingtonu a žebříček bude mít stejnou podobu jako na ATP.

Nové turnaje možná bude hledat i ATP, ale oznámení pro ně není takovým problémem (hlavně z finančního hlediska) jako pro WTA. Asociace tenisových profesionálů totiž tradičně počítala "jen" se čtyřmi podniky - Masters v Šanghaji, ATP 500 v Pekingu a ATP 250 v Chengdu a Zhuhai.