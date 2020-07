Tenistky čeká nový turnaj WTA také v Lexingtonu. A dočkaly se změny v systému žebříčku

O tom, že Praha bude po restartu mezinárodní sezony po koronavirové pauze dějištěm Prague Open na antukových kurtech Sparty od 10. do 15. srpna, informovali pořadatelé již na konci června. Dnes WTA oficiálně potvrdila i další nový podnik v Lexingtonu, provizorní kalendář tak má 21 turnajů.

Po bezmála pětiměsíční pauze vynucené covidem-19 se ženský okruh rozběhne 3. srpna v Palermu. Následovat bude Praha a Lexington ve stejném termínu, pak generálka v New Yorku na US Open, kde grandslam začne bez diváků poslední srpnový den.

"Chystáme se znovu rozehrát WTA Tour a těší nás, že tenistkám poskytneme další možnosti zápasů. Vítáme do rodiny Prahu i Lexington a těšíme se na návrat profesionálního tenisu," uvedl šéf asociace Steve Simon.

Lexington je dlouholetým hostitelem turnaje ITF s dotací 60 tisíc dolarů a mužského challengeru, které se hrajou souběžně na přelomu července a srpna. Muži si však letos v Kentucky nezahrají.

Ve světovém žebříčku WTA došlo ke stejným úpravám jako u mužů; místo dosavadních 52 týdnů se bude započítávat 18 nejlepších výsledků za období 22 měsíců od března 2019 do prosince 2020. Momentálně je žebříček od 16. března zmražený.

UPDATED TOUR SCHEDULE



The 2020 provisional calendar now includes two additional WTA International-level events in Prague and Lexington, Kentucky ---> https://t.co/HvQNJmaSFH pic.twitter.com/u9vcCgWoqk