Venus Williamsová ještě nekončí, od pořadatelů Australian Open dostala divokou kartu

Venus Williamsová obdržela od pořadatelů divokou kartu pro start na lednovém Australian Open. Dvaačtyřicetiletá Američanka, jež v současnosti nepatří ani do první tisícovky světového žebříčku, se tak bude moci v Melbourne představit 25 let po svém debutu. Bude to její 22. účast, ve dvouhře tam je jejím maximem finálová účast z let 2003 a 2017.