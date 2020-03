Veselý chce začít psát nový daviscupový příběh

"Musím opravdu říct, že jsem na daviscupový sraz dorazil asi v nejlepším rozpoložení, co jsem kdy přijel. A doufám, že mě to nesváže, že jsem na správné cestě, abych předváděl dobré výkony i v Davis Cupu," řekl Veselý po losování.

V pátek se na antuce Národního tenisového centra utká s Jozefem Kovalíkem. Chce navázat na výkony z dosavadní sezony, v které vyhrál turnaj okruhu ATP v Puné a vrátil se do světové stovky žebříčku, v které nyní figuruje na 64. místě.

"Moje naladění je výtečné. Čekal jsem na to strašně dlouho a byla to dlouhá cesta. Po všech problémech, které jsem měl, jsem zpátky a je to velice příjemný. Je fajn, že se můžu spolehnout na svoji hru," řekl Veselý, který loni začal trénovat s daviscupovým kapitánem Jaroslavem Navrátilem a začal se víc opírat o servis.

Před příjezdem na první česko-slovenské tenisové derby se minulý týden dostal do semifinále challengeru v Pau. "Poslední týdny byly úspěšné a podařilo se mi výkony držet. Věřím, že tady snad předvedu podobné výkony a doufám, že můj daviscupový výkon se posune zase o krok dál," uvedl šestadvacetiletý Veselý.

V soutěži o "salátovou mísu" má zatím celkově negativní bilanci 11-13 a ve dvouhrách prohrál devět z devatenácti utkání. Na kurtu se často trápil a prohrát dokázal i s žebříčkově výrazně slabšími hráči. "Vždycky bylo vidět, jak mě to velice svázalo, a předvedl jsem poloviční nebo třetinové výkony než na turnajích," řekl.

Přitakal, že měl několikrát chuť dát daviscupové reprezentaci sbohem. Konec v reprezentaci ho napadl předloni po duelu s Maďarskem i loni po Bosně. V obou případech sice Česko uspělo, ale on vždy jednou "trapně" prohrál.

"Říkal jsem si, proč to hraju? Jaký to má význam?" honily se mu hlavou otázky. Po Davisově poháru byl vždy unavený a často nemocný, což ovlivnilo jeho další sezonu. "Protože mě to psychicky totálně semlelo," podotkl příbramský rodák.

S národním dresem se ale loučit nechce. Reprezentaci bere jako čest, i když to zní jako klišé. "Jen tak to nevzdám a neřeknu, že na to kašlu," řekl a dodal: "Za reprezentaci se nehraje každý týden. Hraju za celý stát, sleduje to spoustu lidí a myslím, že hodně hráčů by si přálo být v téhle pozici. To jsou věci, které převládly, a snažil jsem se hledat cestu, jak z pračky ven, a pevně věřím, že to tentokrát bude dobré."

V Davisově poháru debutoval v roce 2013, v roce, kdy Tomáš Berdych s Radkem Štěpánkem obhájili titul a pro Česko získali potřetí "salátovou mísu". Postupně se do týmu zapracoval a měl po slavné dvojici převzít otěže. "Tehdy jsem tíhu zodpovědnosti nesnášel," přiznal, že ho svazovala myšlenka, že musí být úspěšný jako Berdych se Štěpánkem. "Vzhlížel jsem k nim a pro nikoho by to nebylo lehké. Teď vím, že je důležité, co bylo a co se povedlo, hodit za hlavu a napsat nový příběh," pronesl Veselý.

Stejně jako on sám chce začít psát nový davicupovou kapitolu, tak je na tom i celý český tým. Loni se tenisté nedostali do premiérového finálového turnaje, který se tak pokusí vybojovat nyní na Slovensku. "Určitě by to byl úspěch a výborný start nové éry. Pevně věřím, že tři body získáme a urveme to pro sebe," řekl Veselý