Veselý i poosmé v kariéře zvládl vstup do Wimbledonu, Rosol padl v pětisetové bitvě

Jiří Veselý v posledních mědících nemá optimální formu, Wimbledon je ale jeho neoblíbenější grandslam a dnes to opět potvrdil. Argentince Federica Coriu porazil 6-3 6-2 7-6 a také poosmé v kariéře prošel přes první kolo travnatého grandslamu.



Osmašedesátý hráč světa Veselý porazil Coriu v prvním vzájemném zápase. V utkání nasázel 22 es a v prvních dvou setech nenabídl soupeři ani jeden brejkbol. Třetí sada sice dospěla do tie-breaku, také v něm ale rodák z Příbrami nezaváhal.



Bývalý vítěz chlapeckého Australian Open Veselý se dostal do druhého kola grandslamového turnaje poprvé v sezoně a v další fázi ho čeká španělský vítěz juniorky z roku 2017 Alejandro Davidovich. Ten vyřadil po pětisetové bitvě plné zvratů sedmého nasazeného Poláka Huberta Hurkacze.



Naopak s turnajem se rozloučil Lukáš Rosol, který při návratu do hlavní soutěže prohrál s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim 7-6 6-7 6-3 3-6 3-6.



Šestatřicetiletý Rosol se probojoval do pavouka z kvalifikace po pěti letech a duel proti 26. hráči světa měl dobře rozehraný. Vedl 2-1 na sety, ve čtvrté sadě ale přišel dvakrát o servis a nepomohla mu ani druhá přestávka způsobená deštěm. Po návratu na kurt dotáhl Basilašvilli set k výhře a v rozhodující sadě prolomil Rosolův servis ještě dvakrát. Českému tenistovi nepomohlo ani deset es, soupeř jich zaznamenal o šest víc.



"Kdyby to dneska vyšlo, byla by to pohádka. Ale nemůžu si moc vyčítat, snad jen pár míčů ve druhém tie-breaku," citoval Rosola web Tenisový svět. "Byl jsem rozehraný, mohl jsem toho využít, ale zase jsem mohl prohrát už v kvalifikaci. Dnes to byl dobrý zápas, jsem rád za svůj výkon, který jsem vytáhl odněkud z paty. Celkově jsem s Wimbledonem spokojený," doplnil Rosol.

• WIMBLEDON 2022 •

Velká Británie / Londýn, tráva, 40.350.000 liber

pondělní výsledky (27. 06. 2022) • Dvouhra mužů - 1. kolo • Veselý (ČR) - Coria (Arg.) 6-3 6-2 7-6(3) Basilašvili (22-Gruz.) - Rosol (ČR) 6-7(4) 7-6(6) 3-6 6-3 6-3 Djokovič (1-Srb.) - Soon-Woo Kwon (Korea) 6-3 3-6 6-3 6-4 Ruud (3-Nor.) - Ramos (Šp.) 7-6(1) 7-6(9) 6-2 Alcaraz (5-Šp.) - Struff (Něm.) 4-6 7-5 4-6 7-6(3) 6-4 Davidovich (Šp.) - Hurkacz (7-Pol.) 7-6(4) 6-4 5-7 2-6 7-6(8) Norrie (9-Brit.) - Andújar (Šp.) 6-0 7-6(3) 6-3 Sinner (10-It.) - Wawrinka (Švýc.) 7-5 4-6 6-3 6-2 Lajovič (Srb.) - Carreňo (16-Šp.) 3-6 6-4 / skreč C. Isner (20-USA) - Couacaud (Fr.) 6-7(6) 7-6(3) 4-6 6-3 7-5 Tiafoe (23-USA) - Vavassori (It.) 6-4 6-4 6-4 Kecmanovič (25-Srb.) - Millman (Austr.) 6-3 2-6 6-3 6-4 Paul (30-USA) - Verdasco (Šp.) 6-1 6-2 7-6(4) Otte (32-Něm.) - Gojowczyk (Něm.) 6-1 6-2 6-1 Halys (Fr.) - Paire (Fr.) 4-6 6-1 6-2 6-4 Munar (Šp.) - Monteiro (Braz.) 6-2 6-4 7-5 Humbert (Fr.) - Etcheverry (Arg.) 6-3 3-6 4-6 6-3 6-4 Marterer (Něm.) - Bedene (Slovin.) 4-6 7-5 6-4 7-5 Kokkinakis (Austr.) - Majchrzak (Pol.) 7-6(5) 6-2 7-5 Mannarino (Fr.) - Purcell (Austr.) 6-3 7-6(0) 4-6 4-6 6-4 Tabilo (Chile) - Djere (Srb.) 7-6(6) 6-2 1-6 4-6 7-6(11) Van Rijthoven (Niz.) - Delbonis (Arg.) 7-6(7) 6-1 6-2 Bublik (Kaz.) - Fucsovics (Maď.) 6-1 6-2 6-4 Griekspoor (Niz.) - Fognini (It.) 5-7 7-5 6-3 6-4