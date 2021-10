Veselý na challengeru v Mouilleronu-Le-Captif postoupil po roce a půl do finále

Jiří Veselý se po nezdaru na US Open vrátil domů a zpátky do Ameriky na turnaje ATP se už nevydal. Rozhodl se startovat na challengerech v Evropě, kde prožívá svůj nejlepší měsíc v sezoně.



Zatímco na prvních 19 letošních turnajích jen jednou vyhrál víc jak jeden zápas, na třech z posledních pěti akcí porazil minimálně tři soupeře. Tento týden ve francouzském v Mouilleronu-Le-Captif dokonce poprvé v sezoně vyhrál čtyřikrát po sobě.



Po úvodním třísetovém obratu proti Portugalci Fredericu Silvovi, hladké výhře nad Francouzem Haroldem Mayotem a postupu po skreči Němce Matse Morainga si v dnešním semifinále poradil s Andreasem Seppim.



28letý rodák z Příbrami porazil o devět let staršího italského veterána i díky třinácti esům a pouze jednomu ztracenému servisu 6-4 7-6 a vzájemnou bilanci vyrovnal na 1-1.







Do finále se 80. hráč světa Veselý dostal poprvé od loňského února, kdy v indickém Púne slavil druhý triumf na okruhu ATP.



O celkově 8. titul z challengerů, teprve třetí mimo domácí území a druhý mimo antuku, si Veselý zahraje v neděli od 15:00 proti Norbertu Gombosovi. S o tři roky starším Slovákem vyhrál 6 ze 7 vzájemných duelů, v finálových soubojích vede 3-0.

• CHALLENGER MOUILLERON-LE-CAPTIF •

Francie, tv. povrch / hala, 66.640 dolarů

sobotní výsledky (09. 10. 2021) • Dvouhra - semifinále • Veselý (2-ČR) - Seppi (4-It.) 6-4 7-6(1) Gombos (8-SR) - Rosenkranz (Něm.) 6-4 7-6(4)