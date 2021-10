Veselý na challengeru v Mouilleronu-Le-Captif potvrdil roli favorita a postoupil do čtvrtfinále

Jiří Veselý na challengeru v Mouilleronu-Le-Captif startuje již na 24. letošním turnaji a teprve počtvrté vyhrál víc jak jeden zápas. Nicméně za poslední měsíc se mu to povedlo už potřetí.



Poté, co v září na antuce v rakouském Tullnu a minulý týden ve francouzském Orléansu postoupil do semifinále, je Mouilleronu-Le-Captif mezi osmičkou nejlepších. V úterý otočil nepříznivý vývoj proti Portugalci Fredericu Ferreirovi Silvovi a dnes si poradil ve dvou setech s francouzským teenagerem Haroldem Mayotem.



Druhý nasazený Čech si v úvodu zápasu s hráčem páté světové stovky vypracoval vedení 4-1 s dvěma brejky v zádech. Pak sice neudržel servis, ale další problémy na podání už neměl, využil všechny čtyři brejkboly a za 62 minut zvítězil 6-2 6-4.



28letý rodák z Příbrami si o třetí semifinále během pěti týdnů zahraje s o rok starším Němcem Matsem Moraingem (h2h 0-1), s nímž před měsícem prohrál souboj o finále v Tullnu, nebo s 21letým Belgičanem Zizouem Bergsem (h2h 0-0).



80. hráč světa Veselý se ve Francii snaží ukončit více než rok a půl dlouhé čekání na finále. Naposledy si v něm zahrál loni v únoru v indickém Púne, kde slavil druhý triumf na okruhu ATP.



Už včera večer ve druhém kole neuspěl Tomáš Macháč, který od postupu do finále challengeru v Liberci prohrál sedmý z posledních deseti zápasů. V Mouilleronu-Le-Captif 20letý Čech podlehl po dvou a půl hodinách boje 6-7 6-4 4-6 italskému veteránovi Andreasi Seppimu.

• CHALLENGER MOUILLERON-LE-CAPTIF •

Francie, tv. povrch / hala, 66.640 dolarů

středeční a čtvrteční výsledky českých tenistů (06. - 07. 10. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Veselý (2-ČR) - Mayot (Fr.) 6-2 6-4 Seppi (4-It.) - Macháč (ČR) 7-6(3) 4-6 6-4