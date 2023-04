Veselý ohlásil návrat na kurty, v příštím týdnu chce hrát v Ostravě

Jiří Veselý se po sedmiměsíční pauze způsobené zraněním vrací na kurty. Bývalá česká jednička, kterou trápil v minulé sezoně stehenní sval, to oznámila na dnešní tiskové konferenci. Devětadvacetiletý rodák z Příbrami, jenž přestoupil z Prostějova do pražské Sparty, se představí už příští týden na turnaji v Ostravě. "Beru to jako restart kariéry. Věřím, že stále mohu v tenise něco dokázat a porážet velké hráče," řekl Veselý.

Vítěz dvou turnajů ATP se zranil vloni v dubnu. Během roku se pokoušel vrátit, v červenci si ale zranění stehenního svalu obnovil. Naposledy nastoupil v září na US Open, kde vypadl v 1. kole s Britem Danielem Evansem, a poté předčasně ukončil sezonu. Vynechal také loňskou baráž Davis Cupu v Izraeli i letošní kvalifikaci v Portugalsku,

"Doktoři byli první čtyři měsíce po US Open na denním pořádku. Měl jsem dvakrát natržený úpon hamstringu a žádná léčba nepomáhala. Byl jsem v Davis Cupu na otočku za panem profesorem Kolářem, který mě dával dohromady. Bohužel jsme poté společně rozhodli, že je tomu třeba dát čas. Naštěstí to pomohlo a jsem znovu zdravý a plný odhodlání," řekl Veselý, jenž se propadl na 495. místo žebříčku ATP. "Na něj jsem se přestal od září dívat," uvedl s úsměvem.

Při návratu má Veselý kolem sebe nový realizační tým. Po skončení spolupráce s Jaroslavem Navrátilem bude jeho trenérem Emanuel Řehola. Pomáhat mu bude také kondiční trenér David Vydra a portugalský fyzioterapeut Rui Faria.

"Není to návrat na dva zápasy. Je to návrat se vším všudy a věřím, že na několik let. Myslím, že ještě nejsem na konci kariéry. Chci se vrátit na nejvyšší úroveň a splnit si cíle, které jsem měl. Je to restart a chtěl bych z něj vymáčknout co nejvíce," líčil Veselý.

Tenista Jiří Veselý se stal v necelých 30 sparťanem.

Se stěhováním z Prostějova do Prahy spojuje restart kariéry po zranění.

Postavil i nový tým, mimochodem kondičním koučem David Vydra. Tak hodně štěstí. pic.twitter.com/SCnn91d0xC — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) April 18, 2023

Před třemi týdny se Veselý stal potřetí otcem, narodila se mu dcera Sára. Nově se také stěhuje z Prostějova do Prahy. "Je to určitě rozdíl. Těším se na další etapu. Věřím, že je to správný krok a po kariérní stránce mi to pomůže. Po životní to bude něco nového," doplnil a ocenil i lepší zázemí a blízkost letiště.

Po challengeru v Ostravě ho čeká i turnaj stejné kategorie v Praze, který se uskuteční na Spartě od 7. do 14. května. "Návrat nebude jednoduchý. Dávat si na úvod velká očekávání by bylo zbytečné. Po fyzické a psychické stránce jsem ale připravený. Pokusím se vrátit co nejlépe. Poté mě čeká Roland Garros a následně se chci věnovat maximálně turnajům na trávě," podotkl Veselý.

V sezoně by si přál být především zdravotně v pořádku a postupně se posouvat v žebříčku výš. "Myslím, že jsem schopný porážet ty nejlepší hráče, což jsem v minulosti několikrát dokázal. Přál bych si nemít jen zdravotní potíže, výpadky a odehrát plnou sezonu. Když budu zdravý, mohou se k tomu přidat výsledky," dodal Veselý.

Zdravotní pauza mu prospěla. Věří, že může stále porážet nejlepší

Přestože si nedává pro sezonu konkrétní cíle, novinářům na dnešní tiskové konferenci řekl, že by rád uspěl na travnatém povrchu a zúčastnil se všech grandslamů. V devětadvaceti letech věří, že ještě může mezi světovou elitou uspět.

"Kdyby nebyl hlad pokračovat, tak bych tu neseděl. V posledním roce byla spousta zdravotních i mentálních problémů a byl to začarovaný kruh. I proto jsem se možná zranil," řekl Veselý. "Pauza byla ku prospěchu a potřebná. Je mi pořád 29 let, takže je nesmyslné přemýšlet o tom, že by měl být konec. Myslím, že mám před sebou spoustu dobrých let a chtěl bych to maximálně využít. Abych si třeba za šest let, až konec přijde, řekl, že jsem tomu dal vše," doplnil.

Příbramský rodák sehrál naposledy soutěžní zápas vloni 30. srpna na US Open proti Britovi Danielu Evansovi. Poté se věnoval léčbě zraněného svalu v noze. Do tréninku se vrátil letos v lednu. "Po kondiční přípravě na Kanárech od konce února už hraju naplno. Myslím, že úroveň je dobrá, i když mírné výkyvy po takové době jsou. Čím víc tréninkových setů nebo ostrých zápasů budu mít, tím víc to půjde nahoru. Důležité je být fit, zbytek přijde," uvedl Veselý.

K dispozici má nový realizační tým. Hlavním trenérem je Emanuel Řehola, jenž dříve pomáhal také Barboře Krejčíkové. Vedle dalšího externího kouče, kterého nechtěl jmenovat, a fyzioterapeuta Ruie Farii je jeho kondičním trenérem David Vydra, který v minulosti připravoval Tomáše Berdycha nebo Petru Kvitovou.

"Trénování se překopalo a řešíme to tak, jak se každý den tělo cítí. Člověk se snažil v minulosti dělat vše správně, ale spoustakrát šel přes bolest a to se nevyplatilo. Děláme to teď jinak a za pět měsíců jsem po zdravotní i fyzické stránce připravený," líčil Veselý.

Pád na současné 495. místo jej netrápí a žertoval, že se na žebříček přestal dívat už od září. "Teď asi nemá smysl řešit žebříček. Musím se soustředit na svůj tenis a prokousat se přes challengery. Nebude to jednoduché, je tam spousta kvalitních hráčů. Myslím, že ale mám natrénováno a kvalitu také. Je třeba tomu věřit a dát čas. Za nějaký půl rok snad už někde budu, ale do stovky je to samozřejmě daleko," řekl Veselý.

Díky chráněnému žebříčku využije start na některých turnajích a věří, že obdrží také divoké karty. "Chci si zahrát všechny grandslamy a pokud nedostanu karty, tak se budu snažit využít protekty na travnaté turnaje, kde si myslím, že mám největší šanci," řekl Veselý, který má oproti minulosti o sedm kilogramů méně.

V období bez tenisu mu pomohly i vzpomínky na úspěchy, kterých dosáhl. Jedním z nich bylo loňské finále v Dubaji, kde porazil i hvězdného Srba Novaka Djokoviče. "Byl to pád z vrcholu někam do pekla. Ale tak je to se mnou vlastně pořád. Přijde úspěch a po něm období temna. Přiznám se, že první měsíce pauzy jsem nechtěl o tenise ani slyšet, natož ho vidět. Byl jsem ze všeho přešlý, chtěl jsem si odpočinout. Až začátkem prosince jsem začal přemýšlet, jak dál," uvedl bývalý 35. hráč světa.

Součástí restartu je stěhování z Prostějova do Prahy. Posílil Spartu. "Začátek tréninku extrémně bolel, protože jsem z toho úplně vypadl. Pořád ale byly myšlenky, že jsem hrál největší turnaje a porazil několik hráčů z desítky, Je potřeba, abych byl o sobě víc přesvědčený, věřil své hře a po každé porážce se nehroutil, což mi v minulosti šlo velice dobře," usmál se ironicky Veselý.

V Ostravě si domluvil trénink s Francouzem a bývalým šestým hráčem světa Gaëlem Monfilsem, jemuž patří 322. příčka. Rád by se v budoucnu vrátil také do daviscupového týmu, který se letos probojoval do zářijového finálového turnaje ve Valencii.

"Když jsme se s panem Navrátilem loučili v Prostějově, říkal jsem mu, že pokud budu fit a ve formě, určitě rád přijmu pozvánku. Ale letošní finále je zásluha kluků, kteří si ho vybojovali, tak by nebylo fér se někam tlačit. Tohle nechám na ostatních. Pokud o mě bude zájem, jsem připraven zase reprezentovat," dodal Veselý.