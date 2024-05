Veselý: Pořád chci hrát na nejvyšší úrovni. Ten motor a plamínek tam pořád je

Jiří Veselý dál usiluje o návrat mezi elitu a při cestě žebříčkem vzhůru mu nově pomáhá i někdejší trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk. Bývalá česká jednička, které nyní patří v pořadí ATP až 295. místo, se snaží stoupat pořadím přes challengery, aktuálně startuje na Prague Open na Štvanici. V rozhovoru pro ČTK a deník Sport Veselý řekl, že si dal za cíl dostat se tak vysoko, aby mohl opět startovat na grandslamech. V nejbližší době se chce probojovat do kvalifikace ve Wimbledonu.

"Žene mě to, že bych chtěl stále hrát na nejvyšší úrovni. Byl jsem tam skoro celou kariéru, ale kvůli zranění jsem spadl a teď se nějakým způsobem vracím. Mám ale cíl a vnitřní důvěru, že to zvládnu vybojovat a vrátím se třeba i v relativně pokročilejším věku. Je to čím dál těžší, ale ten motor a plamínek tam stále je," uvedl Veselý.

Třicetiletý rodák z Příbrami měl letos před startem turnaje na Štvanici bilanci 1:11. Pondělním vítězstvím v 1. kole nad Španělem Alejandrem Morem 6:4, 6:7, 7:6 ukončil sérii čtyř porážek.

"Byla to úleva. Člověk už z toho byl v nervech a depresivním útlumu. Těch výher bylo za poslední dva roky minimum, což je vidět i v těch důležitých momentech. Především v neuvolněnosti. Tato výhra byla pro mě důležitá. Je to satisfakce za tu práci, kterou dnes a denně po dobu roku dělám," řekl hráč TK Sparta Praha.

Jiri Mania @jiri_vesely survives a rollercoaster in Prague against the in-form Moro Canas, prevailing in a 3rd set tiebreak to get his first win since August #ATPChallenger pic.twitter.com/xrLsCHw2I1 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 6, 2024

Veselý se v minulosti potýkal s řadou zranění. Od srpna 2022 do dubna 2023 léčil stehenní sval, kvůli čemuž v žebříčku výrazně klesl. Přestože netají, že je na nižších turnajích a vyrovnané konkurenci těžké zůstat pozitivně naladěný, bojovnost ho neopouští.

"Nevytrácí se. Je to něco, co mě v mládí do té stovky dostalo a drželo mě to tam. Teď je to něco, čemu věřím, že mi to pomůže zpátky. Cesta ale není jednoduchá a člověk musí vyhrát spoustu těžkých utkání," podotkl Veselý.

Vaněk? Domluvili jsme se u pivka

Udělal také změnu v trenérském týmu. Nově mu pomáhá Vaněk, bývalý trenér a současný manžel Petry Kvitové. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová přerušila kariéru kvůli těhotenství.

"Spolupráce se zrodila víceméně u pivka. Když Péťa přišla do jiného stavu a přerušila kariéru, tak mě Jirka napadl. Říkal jsem si, že by bylo prima mít takto zkušeného trenéra. V této fázi kariéry je to obrovské plus. Jirka vnesl do týmu trochu odlehčení. Prostě se méně zabývat tím, že to nejde, ale spíše hledat cestu," řekl Veselý.

What a way to finish the set @jiri_vesely takes the opener in style against the in-form Moro Canas in Prague#ATPChallenger pic.twitter.com/3M8zXjePzJ — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) May 6, 2024

Snaží se udržovat v co nejlepší kondici, upravil i stravu. Přeje si hlavně zůstat zdravotně fit. "Tělo drží. Bolístek samozřejmě přibývá a v tréninku je to trochu bolavější, člověk ale musí také využívat zkušeností, nehnat se tak do objemů, ale spíš do kvality. Zkrátka trénovat věci, které potřebuje do hry zapojit," uvedl český tenista.

Navzdory kolísavým výsledkům zůstává trpělivý a chce se dál posouvat žebříčkem. V Praze ho ve 2. kole čeká Argentinec Marco Trungelliti. "Cesta vede jedině přes challengery. V žebříčku jsem na 295. místě a není jiná cesta, protože nemám ani na kvalifikaci grandslamů. Bojuju teď o Wimbledon a bylo by super, kdybych ho zvládl a tu travnatou sezonu mohl odehrát. Tohle je teď priorita číslo jedna a pak se uvidí," dodal Veselý.