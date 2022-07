Veselý v Newportu nenastoupil k zápasu druhého kola

Jiří Veselý si letos na oblíbené trávě zahrál čtvrtfinále challengeru v Ilkley a třetí kolo ve Wimbledonu. Po něm letos poprvé neukončil krátkou travnatou část sezony a vydal se ještě do Newportu.



Svou premiéru na Hall of Fame Open zahájil v úterý výhrou nad španělským veteránem Felicianem Lópezem, dnes ale ze soutěže odstoupil.



28letý rodák z Příbrami se pořadatelům omluvil krátce před zápasem druhého kola, v němž měl v odvetě za vyřazení z letošního French Open čelit domácímu Stevu Johnsonovi.



Šampion z roku 2018 Johnson si o první semifinále na turnaji ATP od srpna 2019 zahraje s pětadvacetiletý krajanem Maximem Cressym (h2h 0-0). Finalista dvou letošních turnajů hrající svou dosud nejlepší sezonu dnes porazil 6-3 6-4 Mitchella Kruegera a postupem do čtvrtfinále obhájil loňský výsledek.



Alexander Bublik porazil 6-3 3-6 6-2 domácího Jacka Socka a oplatil mu pětisetovou porážku z loňského US Open. O semifinále, ve kterém nechyběl ani na jednom z předchozích dvou startů, si třetí nasazený Kazach zahraje s Britem Andym Murraym, nebo Australanem Maxem Purcellem.

• ATP 250 NEWPORT •

USA / Rhode Island, tráva, 594.950 dolarů

středeční výsledky (13. 07. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Johnson (USA) - Veselý (7-ČR) bez boje Bublik (3-Kaz.) - Sock (USA) 6-3 3-6 6-2 Cressy (4-USA) - Krueger (USA) 6-3 6-4 Duckworth (8-Austr.) - Halys (Fr.) 7-5 3-6 6-2