Veterán Paes si možná kvůli olympiádě prodlouží kariéru. Čeho by ještě chtěl dosáhnout na grandslamech?

Leander Paes za pár dní oslaví již 47. narozeniny, přesto do tenisového důchodu ještě jít nehodlá. Letošní sezona sice měla být tou poslední, jenže kvůli pandemii koronaviru letos nesplní své dva poslední cíle. Kariéru si tak indický veterán nakonec nejspíše prodlouží, protože by se ještě jednou chtěl zúčastnit bitev pod pěti kruhy a na grandslamech dosáhnout stovky účastí.

Deblový specialista Paes ve své kariéře dosáhl snad úplně všeho. Vyhrál všechny grandslamy ve čtyřhře i v mixu, celkem získal na hlavním okruhu 54 deblových titulů, byl světovou jedničkou, jednu trofej má také ze dvouhry, má medaili z olympijských her... přesto to ještě nestačí, aby mohl odejít do tenisového důchodu.

Sympatický Ind příští týden oslaví 47. narozeniny, na odpočinek už má tedy nárok. Původně ho plánoval už po skončení letošní sezony. Jenže ta je pandemií koronaviru pozastavena už od března a hrát se nebude minimálně do konce července. Proto si nejspíše kariéru bude muset protáhnout, pokud opravdu chce dosáhnout svých dvou posledních cílů.

Prvním z nich je zaokrouhlit počet účastí na grandslamech, což se mu nemůže letos kvůli zrušení Wimbledonu podařit. "Odehrál jsem 97 grandslamů, kdybych zvládl ještě tři, tak by to byla stovka, to mě motivuje pokračovat."

Dalším cílem je ještě jedna cesta na olympijské hry, které byly kvůli koronaviru přeloženy na léto 2021. "Jel bych na ně už poosmé. Tím bych Indii navždy zajistil první místo v počtu účastí na olympiádě mezi tenisty. To je něco, co bych si přál. Olympiáda je ale ještě daleko. Pokud se mi to nepodaří, i tak budu spokojený s tím, co jsem dokázal."

Paes příliš nevěří tomu, že se sezona znovu rozjede už v létě. "Spíše bych to viděl na říjen nebo listopad, uvidíme. S mým týmem jsme ovšem připraveni se po uvolnění opatření sejít a zhodnotit, zda budu ještě příští rok pokračovat."