VIDEO: Cressyho parádní vítězný tweener

24letý Američan Maxime Cressy se v posledních třech měsících dostal do životní formy. V závěru loňského roku si třikrát zahrál ve finále challengeru a jedno z nich vyhrál. Minulý týden po cenných skalpech Opelky či Dimitrova prošel poprvé do finále turnaje ATP a prohrál až s Nadalem. Tento týden v Sydney vypadl ve čtvrtfinále a svou psychickou pohodu prezentoval i parádním úderem - vítězným tweenerem. K vítězství proti Danielu Evansovi to ale novému členovi Top 100 nakonec nepomohlo.