VIDEO: Odvážný Evans si k fiftýnu pomohl šťastným úderem za zády

Daniel Evans ve druhém setu za stavu 1-1 zreturnoval servis Kevina Krawietza a z těžké pozice míček vrátil lobem na soupeřovu polovinu.



Britové vraceli všechno na Krawietze a když už se zdálo, že německý tenista má šanci výměnu ukončit, rozběhl se Evans k síti. Vypadalo to jako bezhlavé řešení, ale ukázalo se být jako odvážné a správné. Brit míček zasáhl reflexivně za zády a zaskočil Alexandera Zvereva, který tenisák poslal do autu.



Britští tenisté si tak vypracovali brejkboly, hned ten první využili a náskok už nepustili. Připsali si první bod do skupiny a mohou reálně pomýšlet na postup do semifinále.

NO. WAY.



Dan Evans goes *behind the back* to somehow win the point!#ATPCup pic.twitter.com/PpWaanlh2P — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2022