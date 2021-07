VIDEO: Plíšková a Sabalenková nastřílely 32 es a vytvořily rekord Wimbledonu

Plíšková se Sabalenkovou překonaly nejvyšší počet es v jednom zápase dokonce o sedm nechytatelných servisů.



Až dosud rekord držely Serena Williamsová s Viktorií Azarenkovou (2012) a Naomi Broadyová s Tímeou Babosovou (2014), v obou duelech padlo shodně 25 es.

@KaPliskova and @SabalenkaA served 32 aces in one match!



The most in a ladies' match at The Championships since records began…#Wimbledon | @IBMUKI pic.twitter.com/iNjWygIZ0N