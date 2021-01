VIDEO: Predikce tenistů na sezonu 2021

Jaké jsou nejodvážnější tipy tenistů na sezonu 2021?

"Že se vrátíme do normálu a na tenis budou moct znovu fanoušci," vyslovil své přání Polák Hubert Hurkacz. "Roger ukončí kariéru?," tajemně se usmál Belgičan David Goffin. Ital Matteo Berrettini a Australan Alex de Minaur predikují úspěchy hráčům nové generace.



Koho čeká zlomová sezona?

Jannika Sinnera, Denise Shapovalova či Lorenza Musettiho, myslí si Hurkacz, Berrettini a Američan Frances Tiafoe. Ital Fabio Fognini by si přál povedený návrat veterána Rogera Federera.



Kdo si dojde pro první titul z turnaje Masters?

"Stefanos Tsitsipas," zamyslel se Tiafoe. "Tsitsipas v Madridu," přidal se Goffin. John Isner věří Kanaďanu Milosi Raonicovi na jedné z 'tisícovek' na tvrdém povrchu. Hurkacz, Paul a Berrettini věří Rusu Andreji Rubljovovi. Polák mu věří už v Miami, Berrettini v létě v Cincinnati nebo Montrealu. "Kdekoliv," říká o svém oblíbenci Paul.



Kdo zakončí sezonu jako světová jednička?

Respondenti měli jasno. Novak Djokovič. Stejná odpověď zněla i v tipech na vítěze Australian Open.



Vítězové grandslamů?

Očekávané predikce jsou i na vítěze Roland Garros, kde se čeká další triumf Rafaela Nadala. Jen Tommy Paul věří dvojnásobnému finalistovi Dominicu Thiemovi, kterému dává šance i ve Wimbledonu. Na londýnské trávě dotázaní věří i Federerovi či Djokovičovi.



Nejpestřejší byly tipy na krále US Open.

Očekává se překvapení či první grandslamový triumf Daniila Medveděva. Mezi favority nechybí ani Djokovič, Frances Tiafoe se zasnil nad vlastním triumfem.