VIDEO: Skvělá obrana. Macháč přehazoval raketu z ruky do ruky a 'zlomil' Wawrinku

Tomas Machac in great form since USO



18-2 W/L Overall



Cassis Challenger 75 Final

Won both Davis Cup matches

Orleans Challenger 125

Mouilleron Challenger 100

*Stockholm Run (LL)



Notable Wins: Cressy, Draper, Bonzi, Lestienne, BZM, Gasquet, Wawrinka pic.twitter.com/O5T3XmZfvq