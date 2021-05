Vondroušová byla v prvním deblovém finále míček od titulu. Mečboly s Mladenovicovou nevyužily

Markéta Vondroušová má ve sbírce dva deblové triumfy z grandslamu juniorek, když v roce 2015 triumfovala s Miriam Kolodziejovou na Australian Open a na Roland Garros.



Mezi ženami čtyřhry příliš nehraje. Pouze na dvou akcích na hlavním okruhu WTA vyhrála víc jak jeden zápas, za to na grandslamech. Ve Wimbledonu 2017 s Američankou Cici Bellisovou došly do čtvrtfinále, na Australian Open s Barborou Strýcovou vypadly až v semifinále.



Premiérové finále si 21letá Vondroušová zahrála až dnes v Římě, kde startovala poprvé společně s bývalou nejlepší deblistkou světa Kristinou Mladenovicovou.



Česko-francouzský pár, který ve čtvrtfinále vyřadil druhé nasazené Češky a čerstvé šampionky z Madridu Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou, v boji o titul vedl nad kanadsko-mexickým duem Sharon Fichmanová a Giuliana Olmosová 6-4 a 5-4 a byl dvakrát míček od vítězství, ani jeden z mečbolů ale neproměnil a prohrál 6-4 5-7 5-10.



Ve dvouhře 21. singlistka světa Vondroušová, která má ve sbírce jeden singlový titul z Bielu 2017, prohrála tři ze čtyř letošních zápasů na antuce. Před Roland Garros, na kterém předloni došla až do finále, ji po týdnu volna čeká ještě generálka ve Štrasburku.



30letá Fichmanová s 28letou Olmosovou zahájily spolupráci na začátku letošní sezony a první společné finále přetavily v titul. Obě do své sbírky přidaly celkově 3. trofej z turnajů WTA, dosud nejcennější.



Ve světovém žebříčku deblistek tak výrazně vylepší svá maxima, když se z chvostu Top 50 posunou na 31., respektive 30. místo.

@sharon_fichman and @guguolmos notched the biggest title of their careers at the @InteBNLdItalia ⬇️ — wta (@WTA) May 16, 2021



Česká tenistka dnes v Římě neuspěla ani ve finále dvouhry. Karolína Plíšková utrpěla debakl, když proti Polce Ize Šwiatekové neuhrála jediný game.