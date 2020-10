Vondroušová měla pozitivní test na covid-19, v Ostravě hrát nebude

Markéta Vondroušová se na poslední chvíli musela odhlásit z turnaje WTA Premier v Ostravě, kde zítra začne kvalifikace. Loňská finalistka French Open, která měla být jednou z tváří českého podniku, měla pozitivní test na covid-19. Pořadatelé to oznámili na sociálních sítích.

"Jsem zklamaná, ale nedá se nic dělat. Cítím se docela dobře, tak snad se můj stav nezhorší," řekla Vondroušová, která tak možná letošní sezonu zakončí s negativní bilancí 8-10.

Turnaj v Ostravar Areně, po němž už má následovat jen listopadový podnik v Linci, tak přišel o další domácí hvězdu. Ve čtvrtek kvůli únavě oznámila konec sezony Petra Kvitová.

V hlavní soutěži by měly startovat Karolína Plíšková, Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Do kvalifikace by měly zasáhnout Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a Tereza Martincová.