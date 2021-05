Vondroušová na French Open otočila souboj s Kanepiovou. Martincová má první výhru na grandslamu

Markéta Vondroušová měla velmi solidní betonovou část letošní sezony, ale na antuce se jí vůbec nedaří. Do antukového jara sice vstoupila vítězstvím nad krajankou Marií Bouzkovou, ale následující tři zápasy prohrála.

Na French Open tak nedorazila ve vůbec dobré formě. Jednadvacetiletá Češka v areálu Rolanda Garrose obhajuje body za předloňské finále a na rozdíl od loňského ročníku, v němž schytala výprask od pozdější šampionky Igy Šwiatekové, letos první kolo zvládla. Nasazená dvacítka v něm po obratu porazila 4-6 6-3 6-0 Kaiu Kanepiovou.

Sealed with a



Former #RolandGarros finalist Marketa Vondrousova takes out the always dangerous Kaia Kanepi 4-6, 6-3, 6-0. Harmony Tan awaits… pic.twitter.com/spru7hP8uv — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2021

S estonskou veteránkou, jež na grandslamech s oblibou vyřazuje nasazené favoritky, začala skvěle a dostala se do vedení 3-0 se dvěma brejky v zádech. Kanepiová se ale poté zvedla a Vondroušové v úvodním dějství povolila už jen jednu hru.

"Ona se prvních pár gamů docela vykazila, ale pak dobře podávala a já chybovala. Bylo potřeba změnit rytmus, protože když to měla na ruce, tak to pozabíjela. Musela jsem hrát délku, aby neměla prostor mě tlačit," řekla Vondroušová na on-line tiskové konferenci.

Vondroušová se však nevzdávala, byla trpělivá, za stavu 3-3 ve druhé sadě znovu sebrala soupeřce podání, ta až do konce utkání chybovala a nezmohla se na jediný další game. "Vypadá to jednoznačně, ale pořád jsme se tahaly. Bylo důležité, že jsem se dostala do své hry a mohla využívat čopy a kraťasy," řekla.

O postup do třetího kola si rodačka ze Sokolova premiérově zahraje s domácí divokou kartou Harmony Tanovou. Třiadvacetiletá Francouzka v derby přehrála dvakrát 6-4 zkušenější Alizé Cornetovou a dočkala se svého prvního vítězství v hlavních soutěžích grandslamových turnajů. "Špatně hrát nebude. Když dostala kartu, tak si ji musela zasloužit. Nebudu ji podceňovat," řekla Vondroušová.

Tereza Martincová se v Paříži čtyřikrát marně snažila projít kvalifikací, ale letos se po letitém snažení stala hráčkou Top 100 a v Paříži si díky tomu odbyla premiéru v hlavní soutěži. A hned si na celkově pátý pokus připsala první výhru na grandslamu, když Srbku Ivanu Jorovičovou zdolala 6-3 7-6.

Martincová přitlačila Jorovičovou hned zpočátku a při každém jejím podání si vypracovala brejkboly, sebrat podání jí ale dokázala až v šestém gamu. Potvrdit však dokázala až druhý úspěšný brejk a za 44 minut získala první set.

I druhou sadu rozehrála šestadvacetiletá Češka lépe, v koncovce si ale postup zkomplikovala. Jorovičová znovu vyrovnala a dotáhla hru do tie-breaku, svůj setbol ale za stavu 6-5 neproměnila.

Martincová pak získala další dvě výměny a při pátém grandslamovém startu postoupila poprvé v kariéře do druhého kola. V něm vyzve 28. nasazenou Američanku Jessicu Pegulaovou (h2h 1-0), která je letos noční můrou pro Karolínu Plíškovou.

Vondroušová a Martincová ve druhém kole doplnily Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou, které postup slavily v neděli. Až zítra do turnaje vstoupí Karolína Plíšková, Karolína Muchová a Barbora Krejčíková proti Kristýně Plíškové.