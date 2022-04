Vondroušová nastoupí do dvouher a bude týmovou jedničkou, o dvojce Pála jasno nemá

Markéta Vondroušová by měla být jedničkou českých tenistek v utkání kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové s Velkou Británií na antuce v Praze. O roli dvojky pro úvodní páteční den se kapitán Petr Pála rozhodne mezi zbylou čtveřicí hráček a ve hře bude i Karolína Muchová, byť se dnes necítila dobře a místo tréninku mohla hledět na dvorce jen přes Vltavu z okna hotelu.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová je z pozice 32. hráčky světa jedničkou týmu a mělo by to tak být i v zápasech. "Pokud bude vše v pořádku, tak je to jasná volba," řekl Pála, zatímco Vondroušová na Štvanici hrála tréninkové gamy s Marií Bouzkovou.

Na pozici dvojky má kapitán k dispozici Terezu Martincovou, Muchovou, Bouzkovou a šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou, z nichž má zkušenosti se soutěží družstev jen Muchová. "Řekl jsem, ať jsou všechny připravené. Kdokoliv může nastoupit za rozhodnutého nebo nerozhodnutého stavu. Opravdu nevím, koho nahlásím na první den."

Semifinalistka Australian Open Muchová, která se vrátila na kurty po vleklém zranění břišního svalu a zad v březnu v Miami, dnešní přípravu vynechala. "Kája se necítila dobře, proto jsme jí dali volno. Není to nic strašného. Jeden volný den jí určitě pomůže," věřil Pála.

Ještě hodinu před čtvrtečním poledním losem může dojít ke změně v nominaci. Pála si je ale jistý, že to nebude nutné. "Vzhledem ke stavu Káji s tím nepočítám," řekl kapitán. Jeho výběr ovlivní i počasí. Podle předpovědi se má ze slunečných a teplých dnů výrazně ochladit a očekávají se přeháňky. "Musíme se připravit na různé varianty. Míčky nepoletí tak jako teď."

Na základě vývoje dvouher vybere složení páru do případné závěrečné čtyřhry, pokud by byl stav 2-2. "Variant je hodně a v hodně z nich figuruje Markéta. Máme ale tři, čtyři i pět možností, bude záležet, jak se případně ke čtyřhře dostaneme. Opravdu i vzhledem k počasí se může stát cokoli. V pátek to třeba někdo může odnést nějakým tříhodinovým zápasem," řekl Pála.

Češky se střídají na trénincích s Britkami a Pála plánoval, že půjde zjistit, jak dvanáctá hráčka světa a loňská vítězka US Open Emma Raducanuová a její kolegyně hrajou. "Budou hrát nějaké body, tak se chceme podívat, jak se s tím na antuce perou," uvedl Pála.

Okukovat hru českých tenistek můžou i soupeřky. I kdyby k tomu došlo, neměnil by se plán tréninku, aby soupeřkám něco neodhalil. "Nic neskrýváme," podotkl s úsměvem Pála a dodal: "Tady nejsou varianty jako v týmovém sportu, že bychom nacvičovali přesilovku, tajné finty. Většinou se ví, kdo jak hraje, a kor naše holky oni asi znají víc, protože jsou víc vidět."