Vondroušová po výhře v semifinále: Šílené, co se tady děje. Trenér jde v případě titulu na tetování

"Je to šílené, co se tady teď děje," zopakovala několikrát Vondroušová, jež prožívá úspěšné tažení rok poté, co laborovala se zraněným zápěstím a Londýn viděla pouze jako turistka. Semifinále vyhrála v den svých jmenin. "Asi to už nešlo lépe. Navíc je dnes třináctého a třináctka je mým šťastným číslem. Říkala jsem si, že by to mohlo dopadnout," doplnila.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova zvládla první zápas na centrkurtu v životě za hodinu a 16 minut. Netajila nervozitu, přemožitelku světové jedničky Igy Šwiatekové Svitolinovou ale předčila v poměru vítězných míčů 22:9. O čtyři roky starší Ukrajinku zdolala potřetí za sebou a srovnala vzájemnou bilanci na 3:3.

"Před zápasem jsem byla dost nervózní. V rozcvičovací místnosti nám na televizi vždy přepnou kurt, abychom viděly, kolik je tam lidí. A z toho jsem znervózněla ještě víc," líčila. Pomohl jí ale trenér Hernych. "Prý se viděl před zápasem s panem (Janem) Kodešem, a ten mu říkal, ať si z toho nic nedělám, že centr je skoro stejně velký jako jedničky. To mě trochu uklidnilo," podotkla.

První set vyhrála Vondroušová za půl hodiny a ve druhém vedla 4:0. Závěr si ale zkomplikovala a Svitolinová se vrátila do hry. "Když snížila na 4:3, docela to na mě dolehlo. Říkala jsem si ale, že hraju dobře, ať zůstanu silná, že se to může zase kdykoliv otočit na mou stranu. Pomohly mi nové míče, s nimiž jsem šla podávat. Jsem ráda, že jsem zůstala v klidu," řekla 42. hráčka světového žebříčku, která se do finále Wimbledonu dostala jako první nenasazená tenistka po 60 letech.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia je ve druhém grandslamovém finále a poprvé od Roland Garros 2019. "Kvůli tomu, že jsem do letoška hrála na trávě nic moc, tak bych si já ani moji blízcí něco takového nedokázali představit. Na antuce jo, ale úspěch na trávě mi připadal úplně nedosažitelný," přiznala Vondroušová. Považuje se i za vyspělejší hráčku a osobnost. "Tehdy jsem byla velmi mladá a bylo to pro mě pak hodně těžké. Teď jsem o něco starší a řekla bych, že jsem jiný člověk. Jsem ráda, že se mi to znovu povedlo."

Před měsícem také prožívala finále Karolíny Muchové na Roland Garros, s níž působí v klubu 1. ČLTK Praha a trénuje s ní. Řekla, že ji finálová porážka krajanky s Polkou Šwiatekovou tehdy vzala. "Když dala na konec zápasu dvojchybu, byla jsem úplně na dně. Brečela jsem doma na chodbě a ani jsem jí nemohla napsat, jak jsem byla vyřízená. Vím, jak je strašně těžké dostat se na grandslamu takhle daleko a ona byl tak blízko titulu. Kája měla navíc podobný přístup k antuce jako já k trávě. Teď jsme si prohodily role," uvedla.

Na finále přijede manžel, trenér jde v případě výhry na tetování

Na finále přijede Vondroušovou podpořit manžel Štěpán, na jehož adresu po čtvrtfinále žertovala, že musí doma hlídat kočku. "Teď mi napsal, že hlídač kočky přijede za námi. Dorazí zítra s mou sestrou," prozradila Vondroušová.

Do finále ji bude motivovat i sázka s trenérem Hernychem, který se v případě vítězství nechá tetovat. "Před Wimblasem jsme trénovali s Jelenou Rybakinovou a její kouč Stefano (Vukov) má vytetované její jméno, když to tady vloni vyhrála. Tak jsem Herňovi říkala, že se o to samé taky vsadíme. Smál se a říká: Když vyhraješ grandslam, tak jo. Asi chudák nevěděl, do čeho jde," řekla. A v dobrém rozmaru dodala, že mu vybere jako tetování podobiznu svého obličeje. "Teď jsem mu říkala: Ještě jeden zápas a jdeš."

V boji o premiérový grandslamový titul vyzve Jabeurovou, která loni neuspěla v posledním duelu právě s Rybakinovou. Tunisanka dnes zdolala letošní vítězku Australian Open Bělorusku Arynu Sabalenkovou. S Jabeurovou má Vondroušová vyrovnanou bilanci 3:3, letos ji česká tenistka dvakrát porazila.

"Cítím, že jsme v něčem stejné. Obě hrajeme kraťasy a čopy. Loni tady hrála finále a stejně tak na US Open. Na grandslamová finále je zvyklá. Tak jako tak to bude těžký zápas," dodala Vondroušová.