Vondroušová prosvištěla do osmifinále US Open. Bouzková prohrála bitvu s Jabeurovou

US OPEN - Markéta Vondroušová (24) zakulatila svou neporazitelnost na grandslamech na 10 zápasů. Wimbledonská šampionka na US Open půl hodiny po půlnoci deklasovala 6:2, 6:1 Jekatěrinu Alexandrovovou (28) a se ztrátou pouhých 10 gamů v šesti setech vyrovnala postupem do osmifinále své newyorské maximum. O třetí grandslamové čtvrtfinále si zahraje s domácí Peyton Stearnsovou. Naopak na raketě světové pětky a loňské finalistky Ons Jabeurové (29) skončila po třísetové bitvě druhá Češka během tří dnů. Po Lindě Noskové proti Tunisance neuspěla ani Marie Bouzková (25), jež ve třetím kole po bezmála třech hodinách boje prohrála i vinou zdravotních potíží 7:5, 6:7, 3:6, byť byla pouhé dva míčky od vítězství.