Vondroušová sklidila masivní podporu. Čtyři roky za tohle? Naprosté šílenství, reagují hvězdy WTA
Rozsudek dopingové kauzy Vondroušové šokoval celý tenisový svět a jinak tomu nebylo ani u bývalých soupeřek české tenistky. Jen krátce poté, co na svůj instagramový účet sdílela své vyjádření se pod příspěvkem začaly objevovat desítky podpůrných reakcí. Komentář přidalo hned několik hvězd ženského okruhu WTA jako Coco Gauffová, Paula Badosaová, krajanka Linda Nosková či Maria Sakkariová a další.
Mezi prvními se ozvala Rumunka Sorana Cîrsteaová, která české tenistce poslala stručný, ale výstižný vzkaz: "Nemůžu tomu uvěřit. Jsme s tebou." Mnohem emotivněji reagovala německá hráčka Eva Lysová. "Tohle je naprosté šílenství. Posílám Markétě spoustu podpory a lásky," napsala na sociálních sítích.
Kritický postoj zaujala také Karolína Muchová. Česká reprezentantka zdůraznila, že podporuje boj za čistý sport, zároveň však nechápe výši uděleného trestu. "Respektuji boj za čistý sport. Také věřím, že férovost, důslednost a zdravý rozum jsou důležité. Čtyřletý zákaz za tohle je neuvěřitelně krutý a těžko pochopitelný. Stojím s tebou, Maki," napsala aktuální česká dvojka.
Podobný názor zazněl i od jedné z nejvýše postavených hráček současnosti. Američanka Jessica Pegulaová už před zveřejněním konečného verdiktu naznačila, že případný čtyřletý trest by považovala za nepřiměřeně přísný. "Čtyři roky se zdají být opravdu hodně za něco, co mohlo být nedorozumění," citoval její vyjádření novinář Ben Rothenberg. Podle stejného zdroje sdílí obdobný pohled také světová jednička Aryna Sabalenková. I běloruská tenistka měla dát najevo, že vzhledem k okolnostem případu považuje čtyřletou suspendaci za mimořádně tvrdý postih.
Vondroušová kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole obdržela maximální možný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Česká hráčka od začátku trvá na tom, že nikdy vědomě nedopovala a uvedla, že hned sedmdesát dva hodin po sporném incidentu podstoupila s čistým štítem kontrolu novou. "Výsledek byl negativní. Stejně jako každý test předtím," píše ve svém prohlášení. Její právní tým nyní zvažuje odvolání.
Ať už bude další vývoj případu jakýkoli, jedno je z reakcí tenisového světa patrné už nyní. Mnoho hráček, které s Vondroušovou během let sdílely kurt, považuje čtyřletý zákaz za příliš tvrdý a české vítězce Wimbledonu 2023 dává najevo, že v této situaci není sama.
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