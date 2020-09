Vondroušová: Šwiateková mi nedala prostor, bylo to na jednu bránu. Nevím, co bych udělala lépe

Markéta Vondroušová dnes na Roland Garros utrpěla debakl 1-6 2-6 s devatenáctiletou Polkou Igou Šwiatekovou a hned v prvním kole pro ni skončila cesta za obhajobou loňského senzačního finále. Bylo to na jednu bránu, uznala poražená Češka.

Jednadvacetiletá Vondroušová před rokem prohrála na French Open až ve finále s Australankou Ashleigh Bartyovou. V dnešním chladu ale neuspěla s polským talentem Igou Šwiatekovou.

"Podmínky nebyly ideální, ale soupeřka hrála velmi dobře. Nevím ani, co bych udělala v tom zápase lépe. Iga byla prostě lepší," řekla česká hráčka na video konferenci.

V nepříjemné zimě měla stejně jako jiné tenistky pocit, že míč tolik nelétá, ale na podmínky neúspěch nesváděla a opakovaně ocenila soupeřku.

"Iga mi nenechala prostor, abych se do zápasu vůbec dostala. Většinu toho pozabíjela. Bylo to takové na jednu bránu. Hrála hrozně dobře a já jsem se spíš jen pořád bránila. Myslím, že jí to sedlo," řekla Vondroušová, jež prohrála na vítězné údery 7-22 a udělala 15 nevynucených chyb.

Na okruhu WTA se s o dva roky mladší 54. hráčkou světa střetla poprvé. Letos s ní ale hrála v rámci exhibice týmů na Štvanci a na tvrdém povrchu dostala kanára.

"Ani jsem to nijak v přípravě na zápas neanalyzovala. Tehdy to bylo trošku jiné. Je prostě dobrá hráčka, dnes hrála extrémně dobře, byla lepší. Nedá se nic dělat."

Antuka a Paříž patří k oblíbeným destinacím Vondroušové. A prohra na tom nic nemění. "Dnes to bylo těžké a uvidíme příští rok," dodala rodačka ze Sokolova.

V žebříčku si světová devatenáctka výrazně nepohorší, vzhledem k dočasně upravenému systému bodování kvůli pandemii koronaviru jí zůstanou body za loňské finále.