Vondroušová v Brisbane nevyužila tři mečboly. S oblíbenou soupeřkou prohrála obrovskou bitvu

DNES, 14:15
WTA BRISBANE - Do druhého kola na pětistovce v Brisbane dnes nepostoupila ani Markéta Vondroušová (26). Česká hráčka nevyužila tři mečboly a podlehla v obrovské téměř tří a půl hodinové bitvě 5:7, 7:6, 6:7 oblíbené soupeřce Polce Magdaleně Frechové (28), s kterou prohrála první z pěti vzájemných duelů.
Markéta Vondroušová prohrála téměř tří a půl hodinovou bitvu (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Vondroušová – Frechová 5:7, 7:6, 6:7

Vondroušová proti oblíbené soupeřce Frechové začala skvěle. Přestože musela odvrátit hned sedm brejkbolů, tak o podání nepřišla. Sama šanci využila hned ve třetí hře a náskok brejku si udržela až do stavu 5:4. Následně však předvedla obrovské selhání, když nedokázala sadu dopodávat a dokonce prohrála čtyři gamy v řadě, čímž přišla i o celý set.

Mnoho brejkbolů musela Vondroušová odvracet i ve druhém dějství, ve kterém jich smazala hned pět ve třech gamech při servisu. Na příjmu však česká hráčka tahala za kratší konec, přesto sadu dokázala dostat do tie-breaku. Ve zkrácené hře od stavu 2:3 získala pět bodů v řadě a vyrovnala na 1:1 na sety.

I třetí sada přinesla velkou bitvu a v jejím začátku bylo opět k vidění mnoho neproměněných brejkbolů na obou stranách. Až na jednu výjimku si obě hráčky držely podání až do samotného závěru. Ve dvanácté hře si Vondroušová vypracovala tři brejkboly a zároveň mečboly, ani jeden však nevyužila a došlo znovu na tie-break. Ten se Češce vůbec nepovedl, neuhrála v něm ani míček a po třech hodinách a 25 minutách obrosvkou bitvu prohrála.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vondroušová vyhrála proti Polce všechny čtyři předchozí duely. Tři z toho byly na hlavním okruhu WTA a jen jediný na tvrdém povrchu, ostatní se odehrály na antuce. Tentokrát však nepředvedla nejlepší výkon a po vyčerpávající bitvě s ní poprvé neuspěla.

Češka, kterou téměř celý loňský rok trápily různé zdravotní problémy, především levé rameno a koleno, tak znovu zažívá nepovedený vstup do sezony. Loni sice úvodní duel v Adelaide po třísetové bitvě zvládla, následně však musela skrečovat a poté přišla o Australian Open.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
05.01.2026 14:23
Markéta prohrála s oblíbenou soupeřkou zápas kterej se snad ani prohrát nedal. Koncovka prvního setu byla z její strany žalostná, koncovka třetího setu vyloženě ostudná ...
