Vondroušová v Dubaji kvůli zranění nenastoupila k semifinále. O titul se utkají Kuděrmetovová s Ostapenkovou

Markéta Vondroušová si mohla na tradičních turnajích zahrát své první finále od senzačního tažení na French Open 2019 a celkově páté. V Dubaji měla příznivý los, po zvládnuté tříkolové kvalifikaci jí vzdala finalistka nedávného Australian Open Danielle Collinsová, pak vyřadila další dvě kvalifikantky Varvaru Gračevovou a Dajanu Jastremskou a v dnešním semifinále měla nastoupit proti nenasazené Veronice Kuděrmetovové.

Dvaadvacetiletou Češku, která má za sebou šest zápasů bez jediného dne volna a do semifinále se letos probojovala poprvé, však na kurty nepustí zranění pravého přitahovače. V příštím týdnu by se měla stříbrná medailistka z posledních olympijských her představit na "tisícovce" v Dauhá, do prvního kola dostala nasazenou jedenáctku Jelenu Rybakinovou. V Dubaji mohla být třetí českou finalistkou za poslední čtyři ročníky (Petra Kvitová 2019 a Barbora Krejčíková 2021).

"Zranění mě začalo trápit před pár dny a velká porce zápasů to jen zhoršila. Jsem smutná, že musím na turnaji skončit takhle. Užila jsem si tu skvělý týden a jsem pyšná na to, jak jsem hrála. Do Dauhá pojedu a uvidím, jak mi bude. Zdraví je pro mě největší prioritou," řekla sokolovská rodačka na tiskové konferenci.

Marketa Vondrousova has withdrawn from her #DDFTennis semifinal due to a right adductor injury.



Veronika Kudermetova advances to the singles final and will face the winner of Ostapenko vs. Halep. — wta (@WTA) February 18, 2022

Kuděrmetovová, jež o titul z turnajů WTA poprvé bojovala loni v lednu právě ve Spojených arabských emirátech (Abú Zabí) a do závěrečného kola prošla bez boje stejně jako před měsícem na generálce v Melbourne, ve svém čtvrtém finále narazí na Jelenu Ostapenkovou a zabojuje o druhou trofej z nejvyššího okruhu (antuka v Charlestonu 2021). S lotyšskou grandslamovou šampionkou se dosud neutkala.

Ostapenková po setech 2-6 7-6 6-0 zdolala dvojnásobnou vítězku dubajského podniku Simonu Halepovou a už potřetí vylepšila své maximum na turnaji. Ve druhé sadě sice neuhájila náskok brejku a nevyužila dva setboly na returnu, nicméně v tie-breaku bývalé světové jedničce nepovolila jediný bod a pak už byla k nezastavení. I v předchozích kolech čelila grandslamovým šampionkám (Sofia Keninová, Iga Šwiateková a Petra Kvitová).

Another Ostapenko turnaround



@JelenaOstapenk8 comes from a set down for the third Dubai match in a row to reach the #DDFTennis final! pic.twitter.com/jfTccBbmX3 — wta (@WTA) February 18, 2022

Čtyřiadvacetiletá Lotyška bude ve svém 11. kariérním finále, třetím za posledních osm měsíců, usilovat o pátou trofej. Poslední získala loni v červnu na trávě v Eastbourne. Dnes se stala první lotyšskou finalistkou v historii turnaje.