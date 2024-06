Vondroušová vyzve ve čtvrtfinále antukovou královnu Šwiatekovou, v akci budou i Alcaraz a Sinner

V rámci 10. hracího dne letošního ročníku French Open se rozehraje čtvrtfinálová fáze ženské i mužské dvouhry. Bývalá finalistka Markéta Vondroušová bude čelit nejtěžší možné soupeřce, a sice vítězce posledních dvou ročníků, trojnásobné šampionce a světové jedničce Ize Šwiatekové. Další úterní čtvrtfinálové duely obstarají Coco Gauffová s Ons Jabeurovou, Grigor Dimitrov s Jannikem Sinnerem a finalista ročníku 2021 Stefanos Tsitsipas s Carlosem Alcarazem.

Vondroušová (5-ČR) - Šwiateková (1-Pol.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)



Gauffová (3-USA) - Jabeurová (8-Tun.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)



Dimitrov (10-Bulh.) - Sinner (2-It.) | Court Philippe-Chatrier (14:00 SELČ)

Tsitsipas (9-Řec.) - Alcaraz (3-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Vondroušová – Šwiateková | 12:30 SELČ

Markéta Vondroušová prošla do čtvrtfinále letošního French Open, aniž by potkala někoho z TOP 90 žebříčku. Čtyřiadvacetiletá Češka příznivého losu parádně využila a v posledním zápase přehrála 6:4, 6:2 kvalifikantku Olgu Danilovičovou. Po cestě do čtvrtfinále ztratila jeden set, ve druhém kole schytala kanára od Katie Volynetsové.

V letošní sezoně nepředvádí výsledky ani výkony na úrovni TOP 10, nicméně stále figuruje na svém maximu, šestém místě. V úvodních třech měsících zapsala jen pět výher a v přípravě na French Open zvládla v Madridu, Římě a Štrasburku vždy jen jeden duel. Navíc schytala výprask v prvním kole lednového Australian Open.

Loni prožila své nejlepší období na grandslamech, když coby nenasazená šokovala triumfem ve Wimbledonu. Po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí však přestalo dařit. Ve čtvrtfinále grandslamů disponuje úspěšností 2:1. Konkrétně na pařížské antuce jediné předchozí vyhrála, v roce 2019 padla až ve finále s Ashleigh Bartyovou.

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport)

Vondroušová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 15:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 10:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 12:23)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Vondroušová – French Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Masárová (6:1, 6:3), Volynetsová (0:6, 6:1, 6:4), Paquetová (6:1, 6:3), Danilovičová (6:4, 6:2)

Iga Šwiateková narazila v osmifinále, své historicky nejméně úspěšné fázi na grandslamech, na svou rivalku z juniorek Anastasii Potapovovou a Rusku neskutečným způsobem deklasovala. Soupeřce povolila pouhých 10 bodů a za 40 minut ji zničila bez ztráty jediného gamu.

Jedná se o její jednoznačně nejsuverénnější vítězství v kariéře, co se počtu prohraných bodů a času stráveného na kurtu týče. Třiadvacetiletá Polka poprvé na letošním French Open nehrála pod zataženou střechou. Čtvrtfinále antukového grandslamu absolvuje pátým rokem po sobě.

Světová jednička vyhrála v areálu Rolanda Garrose už 18 zápasů v řadě, a navíc zvládla posledních 16 duelů v rámci probíhajícího antukového jara. Ve druhém kole letošního French Open nicméně likvidovala mečbol Naomi Ósakaové. Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 5:2, poslední hrála ve Wimbledonu a neuspěla.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (triumf)

Bilance: 42:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 18:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:1 (kariérní 39:15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Šwiateková – French Open

Kariérní bilance: 29:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 3:1

Generálka: Madrid (triumf), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Jeanjeanová (6:1, 6:2), Ósakaová (7:6, 1:6, 7:5), Bouzková (6:4, 6:2), Potapovová (6:0, 6:0)

Vzájemná bilance: Vondroušová prohrává 0:3. Proti jasně favorizované Šwiatekové nedokázala získat ani jeden set, nicméně loni v Cincinnati i na Turnaji mistryň si vynutila tie-break. Poslední česká naděje má s hráčkami TOP 10 bilanci 12:23 a prohrála s nimi pět z posledních šesti soubojů.

Gauffová – Jabeurová | 11:00 SELČ

Coco Gauffová je jedinou čtvrtfinalistkou horní poloviny pavouka, která ještě neztratila set. V osmifinále potkala Elisabettu Cocciarettovou a neměla moc práce, jelikož její italská soupeřka spáchala 21 nevynucených chyb a trefila jen sedm vítězných úderů (6:1, 6:2).

Po cestě do čtvrtfinále vyřadila také bývalou semifinalistku Tamaru Zidanšekovou a semifinalistku letošního Australian Open Dajanu Jastremskou. Ve čtvrtfinále French Open je čtvrtým rokem po sobě. Dvacetiletá Američanka v posledních 12 měsících zvládla devět z 12 čtvrtfinálových duelů.

Dvě ze tří předchozích čtvrtfinále na pařížské antuce prohrála, předloni se dostala až do finále a podlehla v něm Ize Šwiatekové. Nyní má úřadující šampionka US Open na dosah své celkově čtvrté semifinále na grandslamových podnicích, druhé v probíhající sezoně.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Bilance: 29:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 17:26)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Gauffová – French Open

Kariérní bilance: 19:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:2

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (semifinále)

Cesta turnajem: Avdejevová (6:1, 6:1), Zidanšeková (6:3, 6:4), (30) Jastremská (6:2, 6:4), Cocciarettová (6:1, 6:2)

Ons Jabeurová postupem do čtvrtfinále vyrovnala své zdejší maximum a také loňský výsledek. V osmifinále se nadřela podstatně více než její kolegyně z TOP 10 Gauffová. Proti Claře Tausonové dohrála úvodní čtyři gamy až po půlhodině a rozjetou Dánku nakonec přehrála 6:4, 6:4.

Více práce měla i v předchozích kolech, 29letá Tunisanka přemohla ve třech setech Camilu Osoriovou a proti Leylah Fernandezové potřebovala tie-break. Na průběh turnaje si ale stěžovat nebude, protože zaznamenala svou teprve druhou vítěznou sérii od začátku loňského října (Madrid).

Před rokem se poprvé probojovala do čtvrtfinále French Open a podlehla v něm 6:3, 6:7, 1:6 Beatriz Haddadové Maiaové. O pár týdnů později vylepšila svou bilanci ve čtvrtfinále grandslamů na 3:3, ale prožila další zklamání, jelikož opět prohrála finále Wimbledonu. Tentokrát s Markétou Vondroušovou.

Vizitka Ons Jabeurové. (@ Livesport)

Jabeurová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 10:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 17:24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Jabeurová – French Open

Kariérní bilance: 16:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023-24)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Vickeryová (6:3, 6:2), Osoriová (6:3, 1:6, 6:3), (31) Fernandezová (6:4, 7:6), Tausonová (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Gauffová vede 4:2, na klasické antuce 2:0. Na French Open se potkávají podruhé, v osmifinále ročníku 2021 měla navrch Američanka 6:3, 6:1. Ještě více Jabeurovou vyškolila v posledním střetnutí na loňském Turnaji mistryň, kde dominovala poměrem 6:0, 6:1.

Dimitrov – Sinner | 14:00 SELČ

Grigor Dimitrov debutoval na French Open v roce 2011 a teprve až v letošním ročníku se poprvé probojoval do čtvrtfinále. Zkompletoval tak čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. V předchozích dvou osmifinále v tomto dějišti neuhrál set s Alexanderem Zverevem ani Stefanosem Tsitsipasem, ovšem tentokrát narazil na Huberta Hurkacze a svému oblíbenému soupeři nepovolil set.

Třiatřicetiletý Bulhar se po životní sezoně 2017 několik let trápil a svou kariéru znovu nastartoval až loni. V poslední době hraje s mnohem větším sebevědomím, což je vidět nejen na výsledcích, ale také v soubojích s nejlepšími hráči světa. Před pár měsíci se poprvé dostal do čtvrtfinále v Miami a zkompletoval postupy do čtvrtfinále všech devíti podniků Masters. Nyní na French Open zapsal poslední chybějící čtvrtfinálovou účast na těch největších akcích (grandslamy + Masters).

Dalším cílem bývalého třetího a nyní 10. hráče pořadí by mělo být dosáhnout na premiérové grandslamové finále. V závěrečných kolech se ale bude muset s největší pravděpodobností vždy vypořádat s alespoň jedním členem užší špičky. Přesně to se mu celou kariéru nedaří, konkrétně na grandslamech má se zástupci TOP 10 žebříčku vysoce negativní bilanci 4:14.

V letošní sezoně by si však mohl v těchto soubojích více věřit. V aktuálním roce má na kontě už pět skalpů TOP 10, nejvyšší počet společně právě se Sinnerem. Naposledy zakončil sezonu s pozitivní bilancí proti hráčům TOP 10 v roce 2017, během něhož získal svůj jediný dosavadní titul z Masters (Cincinnati) a také ovládl Turnaj mistrů.

Vizitka Grigora Dimitrova (@ Livesport)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Miami, Marseille (finále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (čtvrtfinále)

Bilance: 28:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:3 (kariérní 42:87)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Dimitrov – French Open

Kariérní bilance: 21:13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:4, 6:3, 6:4), Marozsán (6:0, 6:3, 6:4), Bergs (6:3, 7:6, 4:6, 6:4), (8) Hurkacz (7:6, 6:4, 7:6)

Jannik Sinner se musel v osmifinále vypořádat s bouřlivým publikem, které je na French Open obvykle velmi nepříjemné a nepřátelské, pokud domácímu hráči čelí cizinec. Navíc v této fázi potkal poslední domácí naději. Dvaadvacetiletý Ital se rozjížděl velmi pomalu a málem v úvodní sadě schytal kanára. Manko setu a brejku ho však probudilo a od té doby už proti Corentinovi Moutetovi dominoval (2:6, 6:3, 6:2, 6:1).

Až na klopýtnutí v osmifinále si vede v letošním ročníku French Open skvěle. Sice měl po cestě do čtvrtfinále velmi snadný los, nicméně v každém zápase ukázal, proč se řadí mezi největší favority. Ještě k tomu vyhrál 34 z posledních 40 dohraných duelů na grandslamech a pouze v jednom ze šesti prohraných neuhrál dva sety.

Letos zvládl všech 11 grandslamových duelů a nyní ho dělí jedna výhra od prvního semifinále na French Open. Do čtvrtfinále se v minulosti podíval pouze při debutu v roce 2020 a nestačil na Rafaela Nadala. Italům se v posledních letech nedaří přejít přes čtvrtfinálovou fázi French Open, jako poslední uspěl Marco Cecchinato v roce 2018 proti Novakovi Djokovičovi.

Ještě nedávno měl na kontě nulovou úspěšnost 0:4 ve čtvrtfinále grandslamů. Loni ve Wimbledonu však poprvé uspěl a o dva majory později na letošním Australian Open získal svůj první grandslamový titul. V Melbourne porazil ve druhém týdnu čtyři bývalé či současné členy TOP 10 žebříčku.

Čtvrtfinále na grandslamech by tak už nemělo být výraznou překážkou, jelikož na každém grandslamu bude v současné formě patřit mezi největší favority a v Paříži je kousek od premiérového posunu na post světové jedničky. Do francouzské metropole dorazil po zranění kyčle a zatím vypadá stoprocentně fit. Stále však nebyl výrazněji prověřen. V závěrečných kolech bude čelit mnohem těžším soupeřům a bude muset řešit více stresujících situací. Obě letošní porážky (bilance 32:2) zaznamenal i vinou zdravotního problému.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (semifinále)

Bilance: 32:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:1 (kariérní 27:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 2:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sinner – French Open

Kariérní bilance: 15:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Eubanks (6:3, 6:3, 6:4), Gasquet (6:4, 6:2, 6:4), Kotov (6:4, 6:4, 6:4), Moutet (2:6, 6:3, 6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: Sinner vede 3:1, letos 1:0. Na antuce však jediný předchozí souboj prohrál. Dimitrov je bezpochyby skvělým hráčem a může se měřit i s nejlepšími tenisty světa jako Sinner. Od začátku antukového jara se ale prezentuje slabší formou a neměl by na nejlepšího hráče dosavadního průběhu sezony stačit.

Tsitsipas – Alcaraz | 20:15 SELČ

Stefanos Tsitsipas měl v osmifinále velké potíže s Matteem Arnaldim a v první polovině zápasu se mu vůbec nedařilo najít na Itala recept. Jeho soupeř podával na vedení 2:0 na sety, 25letý Řek ovšem odvrátil čtyři setboly, druhou sadu získal v tie-breaku a začal proti rozhozenému mladíkovi dominovat (3:6, 7:6, 6:2, 6:2).

Následující zápas pro něj bude ještě mnohem těžší. Právě kvůli příchodu talentů jako Alcaraz, Jannik Sinner a Holger Rune ztratil pozici mezi hlavními adepty na tituly z těch největších akcí. Hráče takového kalibru už nedokáže pravidelně porážet, přitom ještě před pár lety měl obrovské sebevědomí a vzdoroval i legendárním členům Big Three.

Nedávno v Monte Carlu si vyšlápl na Sinnera. Ital však nebyl v rozhodujícím setu v ideální kondici a nyní trojnásobný šampion monackého Masters měl štěstí i díky chybnému výroku lajnového rozhodčího. Bude tak zajímavé sledovat, jak si povede na French Open proti podobně těžkému soupeři, kterého ještě nikdy neporazil.

"Carlos v minulosti řekl, že se mnou rád hraje. Doufám, že se jeho názor po tomhle souboji trochu změní. Snad ho dostanu do pozice, kdy si řekne, že to není tak snadné mě porazit. To je mým cílem pro tento zápas. Snad si vypracuju nějaké šance a diváci udělají skvělou atmosféru jako dnes," řekl Tsitsipas po postupu do čtvrtfinále.

Odpočinek, nabrání sil a vymýšlení taktiky před soubojem s Alcarazem by byl ideální scénář. Dvojnásobný grandslamový finalista dal ale přednost utkání čtyřhry po boku bratra Petrose, v němž vyřadili obhájce titulu Ivana Dodiga a Austina Krajiceka, což Petrosovi zajistilo účast na olympiádě v Paříži. V úterý měl nastoupit také do zápasu mixu s partnerkou Paulou Badosaovou, nicméně z této soutěže odstoupil.

Vizitka Stefanose Tsitsipase. (@ Livesport)

Tsitsipas – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (triumf); Barcelona (finále)

Bilance: 28:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 17:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 35:51)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Tsitsipas – French Open

Kariérní bilance: 26:7

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Fucsovics (7:6, 6:4, 6:1), Altmaier (6:3, 6:2, 6:7, 6:4), Zhizhen Zhang (6:3, 6:3, 6:1), Arnaldi (3:6, 7:6, 6:2, 6:2)

Carlos Alcaraz se před startem French Open trápil se zraněním pravé paže, ovšem v Paříži se každým zápasem zlepšuje. Žádný z jeho protivníků mu nedokázal výrazněji vzdorovat, nepovedlo se to Jeffreymu Johnovi Wolfovi, Jesperovi de Jongovi, Sebastianovi Kordovi ani Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

"Zlepšuju se každým zápasem i tréninkem. Klíčem je, abych sám sobě věřil," řekl po srovnání vzájemné bilance s Augerem-Aliassimem. Kanaďana v osmifinálovém utkání deklasoval poměrem 6:3, 6:3, 6:1.

Pokud 21letý Španěl bude pokračovat v takové výkonnosti a nebude zdravotně limitován, tak by mohl potvrdit roli největšího favorita letošního French Open. V probíhající sezoně bojoval se zdravotními problémy několikrát a zaznamenal nečekané porážky s Nicolásem Jarrym, Grigorem Dimitrovem či Andrejem Rubljovem. Navíc se během antukového jara zúčastnil v přípravě na druhý grandslam roku jen domácího Masters v Madridu a ostatní turnaje vynechal.

Bývalý lídr žebříčku došel včetně French Open na všech dohraných turnajích v aktuální sezoně minimálně do čtvrtfinále. Letos však nemá ve čtvrtfinálové fázi svou obvykle skvělou bilanci, neuspěl ve třech z pěti případů. Jeden z nezdarů zaregistroval na Australian Open proti kolegovi z TOP 10 Alexanderovi Zverevovi.

Na French Open se v minulosti představil čtyřikrát a překvapivě stále nebyl ani ve finále, přestože Rafael Nadal už v posledních letech na antuce nedominuje. Každou účastí se ale v areálu Rolanda Garrose zlepšuje. Debut v roce 2020 zakončil v kvalifikaci, v ročníku 2021 skončil ve třetím kole, předloni dohrál ve čtvrtfinále a loni vypadl v semifinále.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 22:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 26:17)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – French Open

Kariérní bilance: 15:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Wolf (6:1, 6:2, 6:1), De Jong (6:3, 6:4, 2:6, 6:2), (27) Korda (6:4, 7:6, 6:3), (21) Auger-Aliassime (6:3, 6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 5:0, na antuce 3:0. Tsitsipas má skvělou historii na French Open, ovšem Alcarazova hra mu evidentně vůbec nesedí. Čeká ho tedy pořádný kus práce, jestli chce mít šanci na postup. Alcaraz bude jistě vyhledávat slabší bekhend soupeře a s největší pravděpodobností roli favorita potvrdí, pokud nebude zdravotně limitován.

Úterní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 11:00 SELČ)

1. Gauffová (3-USA) - Jabeurová (8-Tun.)

2. Vondroušová (5-ČR) - Šwiateková (1-Pol.) / nejdříve ve 12:30 SELČ

3. Dimitrov (10-Bulh.) - Sinner (2-It.)

4. Tsitsipas (9-Řec.) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Navarrová/Šnajderová (USA/-) - Bucsaová/Niculescuová (Šp./Rum.)

2. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - González/Molteni (8-Arg.)

3. Gauffová/Siniaková (5-USA/ČR) - Šibaharaová/Xin. Wang (10-Jap./Čína)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Anšbová/Detiucová (-/ČR) - Erraniová/Paoliniová (11-It.)



COURT 2 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. junioři

5. Brunclík/Rice (ČR/Kan.) - Bigun/Leach (4-USA)



COURT 3 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Samson (3-ČR) - Janevová (Bulh.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. Urbanová (ČR) - Jamrichová (1-SR)

3. junioři

4. junioři

5. Ticháčková/Urbanová (ČR) - Esquivaová/Ivanovová (Šp./Bulh.)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. Brunclík (10-ČR) - De Almeida (Braz.)

3. Valdmannová (ČR) - Yufei Ren (Čína)



COURT 8 (od 11:00 SELČ)

1. Ticháčková (ČR) - Nahumová (Ben.)

2. junioři

3. Paštiková (ČR) - Šadčněvová (-)



COURT 9 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. T. Valentová (12-ČR) - Vladsonová (Lit.)

4. A. Kovačková (9-ČR) - De Zeeuwová (Niz.)

5. K. Penicková/Valdmannová (USA/ČR) - Jamrichová/T. Valentová (3-SR/ČR)



COURT 10 (od 11:00 SELČ)

1. Mrva (8-ČR) - Carboni (It.)

