Vondroušová vzala Pegulaové set, na French Open však končí

FRENCH OPEN - Bojovala, nestačilo to. Markéta Vondroušová (25) prohrála ve třetím kole French Open s favorizovanou americkou tenistkou Jessicou Pegulaovou (31) po setech 6:3, 4:6 a 2:6 a s turnajem se loučí. Další soupeřkou světové trojky bude vítězka francouzského souboje mezi Jacquemotovou a Boissonovou. Poslední českou zástupkyní ve dvouhře tak zůstává Marie Bouzková, která vyzve další Američanku Coco Gauffovou.

Vondroušová – Pegulaová 6:3, 4:6, 2:6

Nad očekávání dobře si zatím na French Open počínala Markéta Vondroušová, která se na kurty vrátila po tříměsíční pauze. Zvládla oba své úvodní duely – s Ruskou Selechmetěvovou i Polkou Frechovou. Třetí test v podobě hvězdné Jessicy Pegulaové však znamenal skutečnou výzvu.

Sokolovská rodačka ale mohla jít do zápasu s vědomím, že jediný dosavadní vzájemný zápas zvládla – když Američanku přehrála na své spanilé cestě za wimbledonským titulem v roce 2023.

Na své slavné tažení v All England Clubu navázala česká tenistka i v prvním setu. Za stavu 2:2 poprvé Pegulaovou brejkla, to vzápětí potvrdila při svém servisu a šla do vedení 4:2.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodačka z Buffala si při podání Vondroušové v prvním setu nevypracovala jedinou brejkbolovou příležitost. Sama naopak za stavu 3:5 podruhé neuhájila vlastní podání a sadu ztratila za 34 minut poměrem 3:6.

Vondroušová se v úvodním dějství mohla opřít o první servis, po kterém získala 89 % výměn, zatímco její soupeřka jen lehce přes polovinu. Na vítězné míče vyhrála Češka 11:7, výrazně úspěšnější byla i v počtu nevynucených chyb (8:15).

V úvodních šesti gamech druhého setu si pouze Pegulaová dokázala dvakrát udržet servis, a díky tomu si vypracovala náskok 5:1. Finalistka French Open z roku 2019 sadu i přes mizerný průběh nezabalila – snížila na rozdíl jediného gamu, na víc to však nestačilo. Rodačka z Buffala set získala 6:4 a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

Pegulaová ve druhém setu výrazně přidala na agresivitě. Připsala si 15 vítězných míčů oproti devíti Vondroušové, především však využila tři ze dvanácti brejkových možností.

Ve třetí sadě držela Vondroušová krok se soupeřkou jen do stavu 2:2. Zbytek zápasu už se nesl jasně ve znamení Američanky, která sadu získala 6:2 a po necelých dvou hodinách mohla slavit postup do osmifinále.

Pegulaová přetlačila Vondroušovou ve výměnách od základní čáry – připsala si 39 vítězných míčů, zatímco Češka o 11 méně. Vondroušové nebylo nic platné ani pět proměněných brejkbolů z deseti, když Američanka využila šest z jedenácti šancí.

Markéta Vondroušová tak opustí elitní stovku, v live žebříčku jí v současné době patří 160. příčka.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.