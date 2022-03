Vondroušová zastavena. V Indian Wells padla v noční osmifinálové bitvě s Kuděrmetovovou

Markéta Vondroušová v Indian Wells startovala tři týdny po odstoupení z turnaje v Dubaji, kde kvůli zranění pravého přitahovače nenastoupila k zápasu o postup do finále.



V Kalifornii však i přes menší herní výpadek dokázala navázat své předchozí výkony a i díky skalpu světové pětky Anett Kontaveitové prodloužila svou neporazitelnost na osm utkání. Neuspěla až v úterním v osmifinále, v němž podlehla po 2 hodinách a 52 minutách boje 6-7 7-6 5-7 Veronice Kuděrmetovové.



Poslední osmifinále dvouhry žen skončilo až hodinu před půlnocí. Tenistky odehrály dohromady 35 gamů na servisu a pouze třikrát o něj přišly.



Poprvé podání ztratila Vondroušová až za stavu 6-7 a 4-4. Kuděrmetovová šla podávat na vítězství a třikrát hrála o mečbol, ale nedostala se k němu a o servis také přišla.



Ve třetím setu se hrály bleskové gamy na podání. Dlouho k vidění nebyl jediný brejkbol ani shoda. Až v samotném závěru 22leté rodačce ze Sokolova, která odehrála druhý téměř tříhodinový duel během dvou dnů, došly síly. Od stavu 5-5 prohrála 8 z 9 výměn, soupeřce pomohla dvěma dvojchybami a vyčerpávající souboj ukončila druhou ztrátou podání.





"Byl to hodně bláznivý zápas. Znám Markétu, je to obrovská bojovnice. Takže jsem se připravovala na to, že to bude opravdu hodně náročný souboj," komentovala Kuděrmětovová.

Veronika Kudermetova claims the final quarterfinal spot, defeating Vondrousova 7-6(5), 6-7(5), 7-5.#IndianWells pic.twitter.com/3EFKzAp7SU — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2022



Poslední česká naděje ve dvouhře Vondroušová tak v Indian Wells nedokázala zopakovat svůj nejlepší výsledek z roku 2019, kdy došla do čtvrtfinále.



24letá Kuděrmetovová, která v předchozích kolech vyřadila bývalou šampionku Japonku Naomi Ósakaovou a Marii Bouzkovou, ve čtvrtfinále vyzve pátou nasazenou Paulu Badosaovou, s níž vyhrála všechny tři vzájemné duely.



Španělka Badosaová v v osmifinále porazila 6-4 6-4 Kanaďanku Leylah Fernandezovou a stále má šanci stát se první tenistkou od Martiny Navrátilové (1991), která na BNP Paribas Open obhájí titul.



"Věděla jsem, že klíčem k úspěchu bude agresivní hra a dobrý servis. Věděla jsem, že mě rozpohybuje. Důležité okamžiky jsem ale zvládla dobře a s tím jsem spokojená," komentovala 24letá Badosaová.







Z bývalých šampionek pokračuje ještě Simona Halepová. Rumunská vítězka z roku 2015 ve čtvrtém kole smetla 6-1 6-4 krajanku Soranu Cirsteaovou a může se chystat na souboj s Chorvatkou Petrou Martičovou.



Světová čtyřka Iga Šwiateková v Indian Wells vyhrála i třetí zápas navzdory prohrané první sadě. V osmifinále porazila 4-6 6-2 6-3 bývalou německou finalistku Angelique Kerberovou a připsala si 8. výhru v řadě.



Ve čtvrtfinále se 20letá Polka, jež před třemi týdny triumfovala v Dauhá, utká s domácí Madison Keysovou (h2h 1-0). 27letá Američanka si poradila 6-1 6-4 s britskou kvalifikantkou Harrietou Dartovou a až devátý start v Indian Wells proměnila v premiérové čtrvtfinále.







Maria Sakkariová již na čtvrtém turnaji po sobě postoupila minimálně přes tři soupeřky. V osmifinále turnaje v Indian Wells se na výhru příliš nenadřela, Australanka Darja Savilleová jí za stavu 4-1 v prvním setu vzdala kvůli zranění přitahovače.



Ve čtvrtfinále si Sakkariová zahraje s Elenou Rybakinovou (h2h 0-1). Kazaška porazil 7-6 6-2 Švýcarku Viktoriji Golubicovou a dál štědře dotovanou soutěží prochází bez ztráty setu.



Trio Badosaová, Šwiateková a Sakkariová má šanci posunout se po turnaji na post světové dvojky a vylepšit tak své dosavadní maximum.