Vražedný return, nekompromisní jízda. Iga zničila v Římě světovou pětku

DNES, 14:35
WTA ŘÍM – Iga Šwiateková potvrzuje výjimečnou formu. Na turnaji v Římě postoupila do semifinále, když doslova semlela světovou pětku Jessicu Pegulaovou (32) ve dvou setech 6:1 a 6:2.
Iga Šwiateková (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Pegulaová – Šwiateková 1:6, 2:6

Šwiateková v italské metropoli vzpomněla na tři své předchozí triumfy a na kurtu naprosto dominuje. Ve třech po sobě jdoucích utkáních nechala soupeřkám dohromady jen sedm gamů, a tak jako si poradila s Naomi Ósakaovou, velmi podobně si počínala v duelu s jinou tradiční rivalkou Pegulaovou.

Znovu to byla až výjimečná hra na returnu, která zdobila polskou šampionku. Impozantní byla bilance Šwiatekové při druhém podání Pegulaové, kdy vyhrála 14 míčů z celkových 16.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport)

Polka na příjmu vyhrála 56 % míčů a v kombinaci s jistou hrou bez nevynucených chyb měla zápas pevně pod kontrolou. Bylo to již dvanácté vzájemné utkání a Šwiateková vylepšila svou bilanci na sedm výher oproti pěti prohrám.

"Určitě mi hodně pomohly věci, které jsme dělali v posledních týdnech. Cítím se mnohem lépe, mám při svých úderech hodně sebevědomí. Takže jsem si to dnes užívala od prvních míčků a vyvíjela jsem na Jessie tlak. S tím, jak jsem hrála, jsem opravdu spokojená," sdělila Šwiateková po utkání.

V semifinále se polská tenistka střetne s vítězkou duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Elinou Svitolinovou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
annah
13.05.2026 15:27
Tak to jsem teda nečekala, že Peguli porazí. Držím jí dál palce, ale myslím, že finále bude Rybakina vs Gauff
frenkie57
13.05.2026 15:38
Já myslím, že jestli Rybka přehraje Svitku(jakože by měla), tak SF Rybka-Iga bude předčasné finále.
PTP
13.05.2026 15:40
A Vukov z toho bude mít předčasnou ejakulaci.
Krisboy
13.05.2026 15:23
Coupe Suzanne Lenglen je letos její!
Saulnier
13.05.2026 15:18
Je trochu sranda, že hneď po návrate z "kempu" u Nadala nepodala dobré výkony a bola to chyba kempu. A teraz sa zdá opäť vracia k sebe a je to zásluha toho kempu. Jeden aby sa v tom stratil
PTP
13.05.2026 15:33
To byla "nulová fáze" jako u Bierhanzlovy masti.
frenkie57
13.05.2026 15:40
V ženské hlavě se nemůžeš vyznat, to předem vzdej.
PTP
13.05.2026 14:50
Nadal faktor !
pantera1
13.05.2026 14:56
Terapie Kapybarou začala fungovat .
alcaraz.dva
13.05.2026 15:02
Levou zadní !
mamina
13.05.2026 14:48
Co ten náhlý obrat?
