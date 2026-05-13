Vražedný return, nekompromisní jízda. Iga zničila v Římě světovou pětku
Pegulaová – Šwiateková 1:6, 2:6
Šwiateková v italské metropoli vzpomněla na tři své předchozí triumfy a na kurtu naprosto dominuje. Ve třech po sobě jdoucích utkáních nechala soupeřkám dohromady jen sedm gamů, a tak jako si poradila s Naomi Ósakaovou, velmi podobně si počínala v duelu s jinou tradiční rivalkou Pegulaovou.
Znovu to byla až výjimečná hra na returnu, která zdobila polskou šampionku. Impozantní byla bilance Šwiatekové při druhém podání Pegulaové, kdy vyhrála 14 míčů z celkových 16.
Polka na příjmu vyhrála 56 % míčů a v kombinaci s jistou hrou bez nevynucených chyb měla zápas pevně pod kontrolou. Bylo to již dvanácté vzájemné utkání a Šwiateková vylepšila svou bilanci na sedm výher oproti pěti prohrám.
"Určitě mi hodně pomohly věci, které jsme dělali v posledních týdnech. Cítím se mnohem lépe, mám při svých úderech hodně sebevědomí. Takže jsem si to dnes užívala od prvních míčků a vyvíjela jsem na Jessie tlak. S tím, jak jsem hrála, jsem opravdu spokojená," sdělila Šwiateková po utkání.
V semifinále se polská tenistka střetne s vítězkou duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Elinou Svitolinovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
